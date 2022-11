Offiziell: Australien hebt Einreiseverbot für Novak Djokovic auf

Es ist offiziell: Australien hat die Einreisesperre von Novak Djokovic offiziell aufgehoben. Der Serbe darf damit im Januar bei den Australian Open antreten.

"Im Hinblick auf seinen Visa-Entzug hatte Herr Djokovic einen Widerruf der Entscheidung beantragt", schrieb der amtierende Einwanderungsminister Andrew Giles in einer am Donnerstag veröffentlichen Mitteilung und teilte mit, dass er "unter Berücksichtigung aller relevanten Fakten" dem Widerspruch stattgegeben habe.

Giles begründete seine Entscheidung mit der Tatsache, dass der ursächliche Grund für Djokovics Visa-Entzug nicht mehr existiere, da seit "dem Visa-Entzug von Herrn Djokovic im Januar 2022 alle in Zusammenhang mit COVID-19 stehenden Einreisebeschränkungen zurückgenommen wurden, einschließlich des Nachweises einer Impfung gegen COVID-19".

Djokovic, der aktuell in Turin beim ATP Masters Finale ins Halbfinale eingezogen ist, fiel dadurch ein Stein vom Herzen. "Natürlich war ich sehr glücklich über die Nachricht, es ist eine große Erleichterung für mich und mein Team", sagte der 35-Jährige, für den es "keine besseren Nachrichten" hätte geben können. In der Tat sind es gute Nachrichten für ihn, kann er doch nun im Januar in Melbourne antreten und dort um seinen zehnten Titel bei den Australian Open spielen.

Chronologie

Anfang 2022 hatte der Fall Djokovic große Wellen geschlagen. Der damalige Weltranglistenerste hatte trotz fehlender COVID-Impfung mit einer Ausnahmegenehmigung an den Australian Open teilnehmen wollen und dafür sogar ein Visum erhalten. Dazu war es offenbar gekommen, weil Brett Sutton, "Health Officer" des Bundesstaates Victoria, dem australischen Tennis-Verband auf Anfrage gesagt hatte, dass ein positiver Corona-Test für eine Ausnahmegenehmigung ausreichen würde.

Er sorgte Anfang 2022 weltweit für Schlagzeilen: Novak Djokovic. imago images/AAP

Daraufhin hatte Djokovic, der im Dezember 2021 positiv getestet worden war, vom Medizinchef des australischen Tennis-Verbands und vom Bundesstaat Victoria eine solche Ausnahmegenehmigung zur Einreise erhalten. Doch das reichte eben aus Sicht der australischen Bundesregierung, die sehr strenge und harte Corona-Maßnahmen auf den Weg gebracht hatte, nicht aus.

So kam es bei Djokovics Einreise zum Eklat - dem Serben wurde die Einreise verweigert. Der legte Rechtsmittel ein. Bei dem Verfahren stellte Richter Anthony Kelly unter anderem fest, dass Djokovic alles Notwendige getan hatte, was ihm gesagt worden war, um ein Visum zu erhalten.

Es kam aber auch heraus, dass der Spieler trotz Positivbefund in Serbien öffentliche Termine wahrgenommen hatte. Allerdings geriet auch das widersprüchliche Handeln der australischen Behörden im Hinblick auf die Visa-Vergabe ins Rampenlicht.

Doch das alles spielte in der Urteilsbegründung gar keine Rolle, denn am Ende bekam Djokovic aufgrund eines Formfehlers der Behörden, die Djokovic bei der Visa-Annullierung zu wenig Zeit zu Stellungnahmen gelassen hatten, Recht.

Eine Niederlage für alle Parteien

Bereits da war es eine Niederlage für alle Beteiligten - den Spieler, der durch diesen Eklat Reputation und Sympathiewerte verlor, aber auch für die australischen Behörden, die in ein ganz schlechtes Licht gerieten. Das traf auch auf die Regierung, die zu jener Zeit schon mitten im Wahlkampf steckte, zu - und die reagierte harsch: Einwanderungsminister Alex Hawke erklärte das Visum von Djokovic in einer persönlichen Entscheidung für ungültig und begründete dies mit "öffentlichem Interesse".

Djokovic legte abermals Einspruch ein, doch der wurde vom zuständigen Bundesgericht abgewiesen, weil eine derartige Entscheidung zu den Befugnissen des Einwanderungsministers gehört und juristisch daher nicht falsch sei. Djokovic musste das Land folglich verlassen und bekam, wie in Australien bei "Visa-Entzug" oder "illegaler Einreise üblich, ein dreijähriges Einreiseverbot für das Land erteilt.

Dieses wurde nun aber nach nicht mal einem Jahr wieder aufgehoben, wohl auch, weil es in Australien zu einem Regierungswechsel kam und die damals verantwortlich handelnden Personen um Premierminister Scott Morrison von einer neuen Regierung um Anthony Albanese (Labor Party), der das Drama um Djokovic schon Anfang 2022 "als große Peinlichkeit für Australien" bezeichnet hatte, abgelöst wurden.