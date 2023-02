Offiziell: Argentinien verlängert mit Weltmeister-Trainer Scaloni bis 2026

Lionel Scaloni wird bis Sommer 2026 Trainer der argentinischen Nationalmannschaft sein. Die bereits im vergangenen September angekündigte Vertragsverlängerung wurde nun offiziell.

Argentinien hatte gerade auch das 35. Spiel in Folge nicht verloren, gegen Jamaika gewann die Albiceleste Ende September 2022 ungefährdet mit 3:0. Kurz nach der Partie gab Verbandspräsident Claudio Tapia bekannt, dass der Vertrag mit Nationaltrainer Scaloni "bis zur WM 2026" verlängert worden ist. Nun, knapp vier Monate später, wurde dies auch offiziell vom Verband mitgeteilt.

In der Zwischenzeit gewann Scaloni, der seine aktive Karriere lange Zeit in Spanien bei Derportivo La Coruna verbrachte (210 Spiele), mit Argentinien die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Nach dem Gewinn der Copa America 2021 war es der zweite große Titel für Argentinien in kürzester Zeit, der erste WM-Sieg seit 1986.

Die Erfolgsgeschichte des in Rosario geborenen Scaloni soll nun weitergehen, 2024 steht in Marokko die nächste Copa America an. 2026 soll Scaloni Argentinien bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko zur Titelverteidigung führen.

Jetzt auch noch Welttrainer?

Eine persönliche Auszeichnung soll bei der Verleihung der FIFA-Awards in diesem Jahr folgen, Scaloni hat Real Madrids Carlo Ancelotti im Rennen um den Welttrainer aller Voraussicht nach ausgestochen. Damit würde Scaloni auf den im letzten Jahr ausgezeichneten Thomas Tuchel folgen.