Offiziell: Anfang wird neuer Trainer in Kaiserslautern

Was sich bereits angekündigt hat, ist nun eingetroffen: Markus Anfang beerbt Friedhelm Funkel und wird neuer Trainer von Zweitligist Kaiserslautern.

Darüber, dass Markus Anfang vor einem Engagement auf dem Betzenberg steht, berichtete der kicker bereits am Montag. Seit Mittwoch ist die Zusammenarbeit offiziell, Anfang wird Nachfolger von Friedhelm Funkel. Wie der Verein mitteilte, hat sich der Beirat und die Geschäftsführung gemeinsam darauf verständigt, Anfang das Vertrauen für diese Aufgabe auszusprechen.

"Markus Anfang erfüllt das Profil, das wir gesucht haben: Er hat sowohl im Nachwuchs- als auch im Herrenbereich in verschiedenen Ligen sehr viel Erfahrung gesammelt, die ihm bei seiner Aufgabe hier beim FCK sicher sehr helfen werden. Außerdem haben wir in ihm einen Trainer gefunden, der den FCK-Weg mitgehen will und gleichzeitig sehr genaue Vorstellungen vom proaktiven Spielstil hat, sodass wir uns auf eine konstruktive und für unseren Verein hoffentlich erfolgreiche Zusammenarbeit freuen", so FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen zur Verpflichtung des neuen Cheftrainers.

"Mit guter Arbeit den FCK wieder nach vorne bringen"

Der 49-jährige Fußballlehrer war von 2002 bis 2004 als Spieler beim 1. FC Kaiserslautern aktiv und stand mit den Roten Teufel 2003 im DFB-Pokalfinale stand. Nach Trainerstationen bei Holstein Kiel, dem 1. FC Köln und dem SV Darmstadt handelte Anfang sich als Coach von Werder Bremen eine Sperre des DFB aufgrund eines gefälschten Impfpasses während der Corona-Pandemie ein. Bei Dynamo Dresden fand er zurück ins Trainergeschäft, in Kaiserslautern soll Anfang nun für Stabilität sorgen.

"Mir war bereits nach den ersten Gesprächen sofort klar, wie sehr mich diese Aufgabe beim 1. FC Kaiserslautern reizt. Ich habe von Anfang an das gegenseitige Vertrauen gespürt", wird Anfang in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Durch meine Lautrer Vergangenheit weiß ich natürlich ganz genau, welche Bedeutung der FCK nicht nur in der Region, sondern in ganz Fußball-Deutschland hat. Insbesondere die tolle Atmosphäre am Betzenberg und die überragende Unterstützung der Fans waren auch in meinen Überlegungen ein ganz wichtiger Faktor. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam mit guter Arbeit den FCK wieder nach vorne bringen können."

Der Zweitligist wird seinen neuen Trainer im Rahmen des Trainingsauftakts zur neuen Saison offiziell vorstellen.