Offiziell: "777 Partners" investiert in Hertha BSC

Für Anfang der Woche war Vollzug erwartet worden, nun ging es noch schneller: Hertha BSC hat einen neuen Großaktionär.

Am Samstagmittag gab der Klub aus Berlin den Deal mit der Investorenfirma aus Miami bekannt, der kicker hatte zuvor umfassend berichtet. Demnach übernimmt "777 Partners" 64,7 Prozent der Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA - also genau den Teil, der zuvor im Besitz der Peil Investment B.V. waren, einer Tochter der Tennor Holding von Lars Windhorst.

Zwei der nun fünf Plätze im Aufsichtsrat von Hertha gehen in diesem Zuge ebenfalls an "777 Partners", dazu kommen zwei Sitze im Beirat der Gesellschaft.

"Reiche Geschichte und Kultur macht Hertha BSC so besonders"

"Das ist ein zukunftsweisender Schritt für Hertha BSC", sagte Kay Bernstein, Präsident des Hauptstadtklubs. "Wir möchten uns bei Josh Wander für sein Vertrauen in Hertha BSC bedanken. Diese strategische Partnerschaft hilft uns dabei, den Restrukturierungsprozess und die wirtschaftliche Konsolidierung von Hertha BSC weiter voranzutreiben."

Wander, der Gründer und CEO von "777 Partners", kommt in der Mitteilung ebenfalls zu Wort: "In den vergangenen Monaten hatten wir die Gelegenheit, etwas über die reiche Geschichte und Kultur zu erfahren, die Hertha BSC so besonders macht, und wir freuen uns darauf, noch mehr zu lernen." Dass die Anhänger der Berliner Angst vor einem Investor mit zu viel Gier nach Einflussnahme haben müssen, will Wander vermeiden: "Wir haben größten Respekt vor der Art und Weise, wie der Fußball in Deutschland strukturiert ist, und freuen uns darauf, mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Hertha dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

Die Investmentfirma hat in der Vergangenheit schon Beteiligungen am FC Sevilla, CFC Genua, Standard Lüttich, Red Star Paris, Vasco da Gama und Melbourne Victory erworben. Hertha wird der siebte Fußballklub, in den "777 Partners" investiert. Damit besitzt das Unternehmen - anders als Lars Windhorsts Tennor Holding - schon über Erfahrung und Wissen im Profifußball.