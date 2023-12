Offiziell: 1860 München trennt sich von Trainer Jacobacci

Die Niederlage beim BVB II war zu viel: Der TSV 1860 München trennt sich von Cheftrainer Maurizio Jacobacci und Assistent Stefan Reisinger. Interimsweise übernimmt Frank Schmöller.

Das Vertrauen in Maurizio Jacobacci ist aufgebraucht. Der 60-Jährige ist nicht länger Cheftrainer des TSV 1860 München. Das teilte der Drittligist am Dienstag mit - zwei Tage nach dem 0:3 bei Borussia Dortmund II. Auch Co-Trainer Stefan Reisinger muss gehen.

Die Löwen schlitterten in der 3. Liga zuletzt immer tiefer in die Krise und schieden zudem im Landespokal blamabel bei Fünftligist Pipinsried aus. Wettbewerbsübergreifend verloren die Sechzger jüngst drei Partien am Stück und fünf ihrer letzten sechs Auftritte. Nach 17 Spieltagen sind sie nur Tabellen-15.

"Wir erwarten uns vom Wechsel neue Impulse"

"Mauri hat in einer sehr herausfordernden Phase äußerst viel Verantwortung übernommen und nicht nur als Cheftrainer nahezu rund um die Uhr für die Löwen gearbeitet, sondern sich in der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 auch als Teamplayer mit großem Ehrgeiz und unbedingtem Willen zum sportlichen Erfolg erwiesen", sagt Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer zum Abschied. "Gemeinsam mit unserem Chefscout Jürgen Jung hat er die sportliche Verantwortung für die Zusammenstellung des Kaders übernommen und trotz Reduzierungen im Sportbudget eine Mannschaft geformt, die eine gute Rolle in der 3. Liga spielen kann."

Podcast Die U 17 als Vorbild für die Nationalelf? (mit Joti Chatzialexiou) UEFA-Boss Aleksander Ceferin kritisiert indirekt die Winter-WM, Kracherlose im FA Cup und die U-17-Weltmeister sind zurück in Deutschland. Der Sportliche Leiter der Nationalmannschaften beim DFB, Joti Chatzialexiou, spricht im Interview über den Erfolg und die Folgen. alle Folgen

Doch "leider konnte die Mannschaft ihre Leistungen nicht wie gewünscht in Punkte ummünzen, so dass wir uns vom Wechsel im Trainerteam nun neue Impulse in der Mannschaft erwarten", so Pfeifer. "Die gesamte Löwen-Familie dankt Maurizio Jacobacci und Stefan Reisinger recht herzlich für ihren Einsatz und wünscht den beiden und ihren Familien für die Zukunft nur das Beste."

Ab sofort übernimmt U-21-Trainer Frank Schmöller interimsweise die Drittliga-Mannschaft und betreut die Löwen in den 2023 noch ausstehenden Ligaspielen gegen Rot-Weiss Essen, bei Arminia Bielefeld und bei Waldhof Mannheim. Nach Klubangaben stehen dem 57-Jährigen dabei Franz Hübl, Harald Huber und Jörg Mikoleit zur Seite.

Seit Ende Februar im Amt

Jacobacci hatte das Traineramt bei den Löwen Ende Februar 2023 - fast vier Wochen nach der Trennung von Michael Köllner - übernommen. Der gebürtige Berner mit italienischer Staatsbürgerschaft hatte sich damals selbst bei 1860 beworben. Für Jacobacci, der als Spieler mit Xamax Neuchatel den Schweizer Meistertitel gewann, war es die erste Station im deutschen Fußball. Reisinger war seit Sommer 2022 im Amt.