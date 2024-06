Offensivstatistiken der Torhüter: Dieser Keeper traf zweistellig

Die Rolle des Torhüters wird immer offensiver. Spätestens durch die Nutzung des siebten Feldspielers kommen auch die Keeper zu einigen Toren: der beste Bundesliga-Torschütze kommt dabei auf zehn Treffer.

Mit Bart Ravensbergen kommt der torgefährlichste unter den Torverhinderern von Frisch Auf Göppingen. Zehnmal profitierte der Niederländer von der Abwesenheit seiner Positionskollegen, eine Zahl, an die keiner seiner Konkurrenten herankommt.

Interessant ist dabei, dass Ravensbergen lediglich auf 24 Einsätze kommt. Auch sein erster Verfolger, Magdeburgs Nikola Portner, ist nur 27-Mal für die Elbstädter aufgelaufen. Gespannspartner Sergey Hernandez avancierte nur zweimal zum Torschützen.

Schon in der vergangenen Spielzeit waren die beiden Magdeburger brandgefährlich, kamen zusammen auf neun Treffer und belegten damit die ersten beiden Plätze der Torhüter. Das zeigt aber auch, dass die Keeper zur Saison 2023/2024 immer mehr Möglichkeiten bekamen, um selbst zum Abschluss zu kommen. Ravensbergen übertrifft die Top zwei aus dem Vorjahr schließlich im Alleingang.

Beste Torwart-Torschützen

# Name Verein Tore 1 Bart Ravensbergen Frisch Auf Göppingen 10 2 Nikola Portner SC Magdeburg 7 3 Simon Gade TSV Hannover-Burgdorf 4 4 Dejan Milosavljev Füchse Berlin 3 Till Klimpke HSG Wetzlar 3 Matija Spikic ThSV Eisenach 3 7 Nebojsa Simic MT Melsungen 2 Sergey Hernandez SC Magdeburg 2 David Späth Rhein-Neckar Löwen 2 Benjamin Buric SG Flensburg-Handewitt 2

Wenn nicht Wurf, dann Pass

Einige Torhüter greifen aber auch zum Mittel des Gegenstoßpasses. Hinter 14 Assists von Dejan Milosavljev stechen hier besonders Klemen Ferlin und Bertram Obling vom HC Erlangen mit 18 Vorlagen heraus. Auch Absteiger HBW Balingen-Weilstetten kommt durch sein etatmäßiges Gespann auf 15 Assists.

Schlusslicht ist in dieser Statistik übrigens der THW Kiel. Samir Bellahcene und Tomas Mrkva sammelten in der gesamten Saison nur drei Vorlagen. Lokalrivale Flensburg kommt auf sechs Stück. In der letzten Saison dominierte noch Malte Semisch mit 16 Assists die Statistik.

mao

Beste Torwart-Vorlagengeber