Offensivkraft aus Finnland: Meppen angelt sich Punsar

Der SV Meppen hat sich noch einmal verstärkt und die Finnin Milla Punsar verpflichtet. Die 26-Jährige kommt vom viermaligen finnischen Meister FC Honka Espoo.

Auf dem Weg zum Klassenerhalt soll Punsar den Emsländerinnen weiterhelfen. Der SVM belegt als Aufsteiger mit vier Siegen aus zehn Spielen vor dem Re-Start am 5. Februar gegen Eintracht Frankfurt einen guten siebten Platz im Bundesliga-Klassement.

Die Sportliche Leiterin Maria Reisinger bezeichnet Punsar in der offiziellen Verlautbarung des Vereins als "sehr fleißige und zweikampfstarke Spielerin mit einem ausgezeichneten Torriecher, die wir in der Offensive sehr variabel einsetzen können". Die Finnin soll Meppen "langfristig sehr viel Freude" bereiten, aber auch kurzfristig schon helfen.

Drei Tore in zwei Testspielen

Cheftrainerin Carin Bakhuis konnte Punsar im Januar bereits zehn Tage beobachten, in den Testspielen gegen Twente Enschede und den SC Heerenveen überzeugte die Neue auch gleich und traf insgesamt drei Mal.

Punsar ging zuletzt acht Jahre für den FC Honka Espoo auf Torejagd und geht als Kapitänin der Mannschaft, die aktuell Drittletzter ist. In der finnischen Liga feierte sie als 18-Jährige im April 2015 ihr Debüt und absolvierte wettbewerbsübergreifend 155 Spiele für ihren bisherigen Verein (43 Tore). Zu ihren größten Erfolgen zählen die Meisterschaft 2017 und die Teilnahme an der ersten Runde der Women's Champions League in der Spielzeit 2018/2019.