Offensivkräfte für Hildesheim: VfV holt Yilmaz und Kiszka

Regionalligist VfV Borussia 06 Hildesheim hat zwei Winter-Neuzugänge präsentiert: Mit Erhan Yilmaz und Finn Kiszka soll die Offensive verstärkt werden. Einer von beiden hat bereits Drittliga-Einsätze vorzuweisen.

Erhan Yilmaz (am Ball) spielte für Viktoria Berlin schon in Liga 3. imago images/Jan Huebner

Erhan Yilmaz und Finn Kiszka heißen die beiden neuen Offensivkräfte bei Borussia Hildesheim: Das Interesse am gebürtigen Hannoveraner Yilmaz wurde schon Anfang Dezember bekannt, nun konnte der Transfer offiziell eingetütet werden. Der heute 28-Jährige kam bereits in den Regionalliga-Staffeln Nord, West und Nordost zum Einsatz, sammelte dort Erfahrungen aus über 100 Spielen. Zudem stand er für Viktoria Berlin auch in neun Partien in der dritten Liga auf dem Platz. Zuletzt spielte der offensive Mittelfeldmann, der in seiner Karriere auch schon in der Türkei und in der Schweiz Profi war, bis Sommer für die Sportfreunde Lotte. Seitdem war er vereinslos.

Der zweite Neue fällt hingegen in die Kategorie Perspektivspieler: So wechselt Stürmer Finn Kiszka (22) vom Landesligisten OSV Hannover zum VfV 06. Mit 21 Toren in 19 Spielen ist er dort in der laufenden Spielzeit Top-Torjäger in der Landesliga Hannover. Kiszka kam bereits bei einem Hallenturnier erfolgreich zum Einsatz für den Regionalligisten, wurde zum Einstand gleich Torschützenkönig.

Der VfV ist jüngst in die Vorbereitung zur Restrunde der Regionalliga Nord gestartet. Dort überwintert das Team von Coach Markus Unger auf Rang 15 und damit mit Abstiegssorgen. Das erste Nachholspiel in der Liga sollte bereits am 21. Januar bei Tabellennachbarn SW Rehden stattfinden. Das Spiel wurde allerdings auf den 1. März, 19.30 Uhr, verlegt.