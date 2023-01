Offensives Nichts? Farkes Ansage ans Gladbacher Team

Ins neue Jahr 2023 ist die Borussia aus Mönchengladbach enttäuschend gestartet - und für Trainer Daniel Farke auch "schlampig" sowie ohne jegliche Offensivgefahr. Den Kopf in den Sand stecken ist nicht, vielmehr muss sich an die zuletzt stark vermisste Power im Angriffsfußball erinnert werden.

2:3 beim rheinischen Duell mit Leverkusen und während der englischen Bundesliga-Woche zum Hinrundenabschluss ein spät kassiertes 0:1 beim zuvor acht Spiele lang sieglosen FC Augsburg: Borussia Mönchengladbach hat sich den Ertrag im neuen Jahr 2023 ganz anders vorgestellt.

Während bei der Werkself zumindest die Comeback-Mentalität gestimmt hatte (später Doppelpack von Lars Stindl nach anfänglichem 0:3-Rückstand), war die Leistung der Fohlen beim FCA schon enttäuschend. Trainer Daniel Farke hatte gar schlampiges Verhalten bei eigenem Ballbesitz moniert.

Mit erst 22 Punkten und schon sieben kassierten Niederlagen nach den ersten 17 Spieltagen spiegelt der aktuelle Ertrag (Rang 9) nicht das wider, was sich die Elf vom Niederrhein gerade mit der Verpflichtung des neuen Coaches versprochen hatte. Zum Vergleich: Bei der enttäuschenden letzten Saison waren es unter Vorgänger Adi Hütter nur drei Zähler weniger zum selben Zeitpunkt (Platz 10 am Ende).

"Viele Aufs und Abs"

Was also hat Gladbach bislang gewonnen? Sportdirektor Roland Virkus bezog auf der Pressekonferenz an diesem Donnerstag hierzu Stellung: "Man muss sich schon die Frage stellen: Mit welcher Zielsetzung sind wir in die Saison gegangen? Das war schon so, dass wir eine stabile Saison spielen wollen - und ein einstelliger Tabellenplatz war dabei der Trigger. Und da stehen wir momentan, auch berechtigt. Keiner von uns hat aber von international gesprochen, das wurde eher von außen reingetragen. Wir haben aber immer gesagt, dass wir den Abstand nach unten auch in Betracht gezogen haben." Doch klar würden diese beiden Niederlagen jetzt "sehr weh" tun.

"Das aber ist Sport, dass du weißt, dass du auch verlieren kannst", so Virkus weiter. "Wenn man die gesamte Saison jetzt sieht, hatten wir viele Aufs und Abs und müssen sicherlich mehr Konstanz reinkriegen. Wenn man aber Gesamtergebnis sieht - und das Produkt ist Platz 9 -, das befindet sich im dem Korridor, in dem wir uns auch sehen."

Farke klar: "Ich erwarte eine Reaktion"

Trainer Farke sah das ähnlich, gewährte aber den Einblick, dass er mit seinen Schützlingen schon nach solchen Leistungen wie zuletzt schon "auch mal kritischer" umgehen würde. Gerade auch mit dem Umstand, dass nun am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei der TSG 1899 Hoffenheim ein Duell auf dem Plan steht, wo sich zwei zuletzt gebeutelte Klubs gegenüberstehen. Die Kraichgauer haben schließlich selbst nur einen Punkt im neuen Jahr generieren können.

"Ich erwarte da schon einen Gegner, der hochmotiviert sein wird, zu punkten. Gerade auch mit den Transfers, die sie noch getätigt haben", sagte Farke und schwenkte sofort auf sein Team um. "Ich war (gegen Augsburg; Anm. d. Red.) gerade im zweiten Abschnitt mit unserer Offensivleistung überhaupt nicht zufrieden. Wir haben viel zu wenig kreiert und überhaupt keine Torgefahr ausgestrahlt. Da erwarte ich jetzt schon, dass wir eine Reaktion zeigen." Neben einer stabilen Abwehrleistung mit wenig zugelassenen Möglichkeiten verlangt der 46-Jährige "deutlich mehr Investment in Bewegung, an Durchsetzungsvermögen, an offensiven Zweikämpfen".

Nur dann könne BMG den aktuellen Auswärtsfluch (noch kein Sieg in acht Saisonspielen, vier Remis, vier Niederlagen) gebrochen werden. "Wir müssen unsere PS offensiv auf die Straße bekommen", verdeutlichte Farke nochmals die zuletzt von ihm stark vermisste Offensivpower um Akteure wie Alassane Plea und Marcus Thuram. Wenn sich an die eigenen Stärken mit solchen Spielern aber wieder erinnert wird, dann könne bei einer so guten Mannschaft wie Hoffenheim auch der ersehnte Auswärtsdreier gelingen.

Unsicherheiten bezüglich Kramer und Hofmann

Muss weiterhin beobachtet und untersucht werden: Gladbachs Weltmeister Christoph Kramer. IMAGO/Krieger

Ob bei der TSG Hoffenheim Mittelfeldmann Christoph Kramer trotz erlittener Gehirnerschütterung dabei sein kann? Das werde laut Farke ein unsicheres Unterfangen: "Er war für zirka 30 Sekunden nicht ansprechbar und hat danach starke Kopfschmerzen gehabt. Heute geht's ihm aber glaube ich wesentlich besser, er hat noch leichte Kopfschmerzen. Jetzt müssen wir den Protokollen folgen und ihn eingehend untersuchen. Eine vorsichtige Entwarnung bislang, ob er aber zur Verfügung stehen kann, kann ich nicht sagen."

Bezüglich des deutschen Nationalspielers Jonas Hofmann sieht es ähnlich aus: "Das ist nicht optimal. Er ist leider wegen einer Erkältung ausgefallen - die Symptome waren schon relativ heftig, er war deswegen auch heute nicht in der Lage, mit der Mannschaft zu trainieren. Es wird auch mit ihm eine späte Entscheidung geben, man hofft natürlich, das er die nächsten 48 Stunden für sich nutzen kann."