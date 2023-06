Offensiver Defensiver: Guwara erster Neuzugang der Schanzer

Der FC Ingolstadt hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Leon Guwara verstärkt die Schanzer auf der linken Verteidiger-Position.

Mit Jahn Regensburg stieg Guwara in der abgelaufenen Spielzeit aus der 2. Bundesliga ab. Drittklassig geht es für ihn weiter, aber nicht bei den Oberpfälzern, sondern die Donau aufwärts beim FC Ingolstadt. Die Schanzer gaben ihre erste Neuverpflichtung für die Saison 2023/24 am Freitagabend bekannt.

FCI-Sportdirektor Ivo Grlic gab seine Einschätzung zum neuen Mann für den linken Streifen ab: "Mit seiner Dynamik und seinem Offensivdrang gewinnen wir einen Außenverteidiger, der nicht nur defensiv, sondern vor allem auch im Spiel mit dem Ball überzeugt. Leon passt damit hervorragend in unsere Philosophie und wird - gepaart mit seiner Erfahrung - ein wichtiges Element in unserem Spiel darstellen."

Nationalspieler Gambias

Der 26-Jährige lief über elf Jahre lang im Nachwuchs des 1. FC Köln auf, ehe er die "Geißböcke" 2014 verließ und in die zweite Mannschaft des SV Werder Bremen wechselte. Später spielte Guwara jeweils auf Leihbasis beim damaligen Bundesligisten SV Darmstadt 98 (2016/17) und im Anschluss für den 1. FC Kaiserslautern (2017/18). Nach Stationen in den Niederlanden (FC Utrecht, VVV-Venlo) zog es den Linksfuß 2021 zum SSV Jahn. Für die Regensburger stand er in den beiden vergangenen Spielzeiten insgesamt 40-mal (ein Tor, fünf Assists) auf dem Platz.

Der 1,85 Meter große Verteidiger durchlief bis zur U 20 alle deutschen Junioren-Nationalmannschaften, seit 2021 spielt er für Gambia.