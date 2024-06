"Offensive, dominante Spielidee": Fiel ist neuer Hertha-Trainer

Die Verkündung war nur eine Frage der Zeit, nun ist es fix: Cristian Fiel wird neuer Cheftrainer von Hertha BSC. Der 44-Jährige kommt vom 1. FC Nürnberg nach Berlin.

Bereits seit einigen Wochen hielten sich die Gerüchte hartnäckig, Cristian Fiel würde zur kommenden Saison das Traineramt bei Hertha BSC übernehmen. Nach der Trennung Herthas vom bisherigen Chefcoach Pal Dardai dementierte der 1. FC Nürnberg den Abgang des 44-Jährigen zunächst, der neue FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou allerdings machte bei seiner Vorstellung reinen Tisch und bestätigte Fiels Wunsch nach einer neuen Herausforderung.

Am frühen Donnerstagabend wurde nun offiziell, dass er diese bei den Hauptstädtern sucht, die aufgrund von Fiels gültigem Vertrag eine Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich an die Franken überweisen müssen. Bei den Berlinern unterschreibt Fiel ein Arbeitspapier bis 30. Juni 2026.

"Wir haben nach einem Trainer gesucht, der mutigen und offensiven Fußball spielen lässt, der bereits Erfahrung in der 2. Bundesliga besitzt und für die Entwicklung junger Spieler steht", erklärte Sportdirektor Benjamin Weber. "Cristian passt mit seiner offensiven und dominanten Spielidee sowie mit seiner gradlinigen und offenen Art sehr gut zu unserem Weg und wir freuen uns, dass er ab der kommenden Saison unser Cheftrainer sein wird." Geschäftsführer Thomas E. Herrich nannte Fiel den "Wunschkandidaten".

Fiel: "Die Größe und Strahlkraft dieses Klubs sind bekannt"

Dieser hatte beim FCN erst vor der abgelaufenen Saison als Cheftrainer übernommen, nachdem er sich dort zuvor als Trainer der Zweitvertretung einen Namen gemacht hatte. Seine offensive Spielidee fand zu Rundenbeginn Anklang und spiegelte sich in Ergebnissen wider, nach dem Jahreswechsel aber rutschte der FCN ab und erlebte eine Rückrunde zum Vergessen.

Hertha hingegen stabilisierte sich nach schwachem Saisonstart unter Dardai, hofft nun aber auf eine spielerische Weiterentwicklung unter dem gebürtigen Esslinger, der sich in Nürnberg auch für sein Vertrauen in junge Spieler Anerkennung verdiente. Seine Mission lautet nun, Hertha für eine Rückkehr in die Bundesliga zu rüsten.

Monroy wird wie berichtet Co-Trainer

"Ich war letztens erst mit Nürnberg im Olympiastadion", sagte Fiel: "Abendspiel, volles Haus, ein Wahnsinnserlebnis. Die Größe und Strahlkraft dieses Klubs sind bekannt. Jetzt bin ich Cheftrainer dieses Vereins - ohne Worte."

Wie der kicker bereits vorab berichtet hatte, bringt der neue Coach den Portugiesen Jaime Monroy als Co-Trainer mit. Außerdem gehören Torwarttrainer Andreas Menger und die beiden Athletiktrainer Henrik Kuchno und Hendrik Vieth zum neuen Stab. Oliver Reiß, Trainer der Berliner U 19, hatte nach kicker-Informationen für die Co-Trainer-Position überraschend abgesagt.