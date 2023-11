Offensive Coordinator muss gehen: Steelers entlassen Canada

Die enttäuschenden Auftritte der Offense der Pittsburgh Steelers ziehen personelle Konsequenzen nach sich. Wie das Team am Dienstag vermeldete, muss Offensive Coordinator Matt Canada gehen.

Stand schon länger in der Kritik: Matt Canada, bis zuletzt der Offensive Coordinator der Pittsburgh Steelers. IMAGO/ZUMA Wire

Platz 28 bei den Punkten pro Spiel (16,6), ebenfalls Platz 28 bei den Offensive Yards pro Spiel (280,1) und Platz 31 bei den Passing Yards pro Spiel (170). Die Produktivität der Offense der Pittsburgh Steelers entsprach in der bisherigen Saison nicht den eigenen Ansprüchen - dafür wird nun Offensive Coordinator Matt Canada zur Verantwortung gezogen.

Wie Head Coach Mike Tomlin am Dienstag bestätigte, hat das Team seinen Assistenten gefeuert. "Matt Canada wurde von seinen Aufgaben als Offensive Coordinator entbunden", erklärte der langjährige Steelers-Coach in einem Statement. "Ich weiß Matts harte Arbeit und Engagement zu schätzen und ich wünsche ihm das Beste für seine weitere Karriere."

Diese Entscheidung wurde kurz nach der 10:13-Niederlage gegen den Divisions-Rivalen Cleveland Browns getroffen, in der Quarterback Kenny Pickett nur auf 106 Yards durch die Luft kam. Canada war seit Januar 2021 im Amt.

Kritik auch von Running Back Harris

Trotz der Probleme im Angriff und einer negativen Punktedifferenz (-29) hat Pittsburgh aus zehn Spielen sechs Siege eingefahren. Hinter den Baltimore Ravens (8-3) und Cleveland Browns (7-3) reicht das zu Platz drei in der AFC North und Stand jetzt zu einer Wildcard für die Play-offs.

Die Offense bereitete dennoch einige Sorgen, offenbar auch intern. Running Back Najee Harris beispielsweise nahm am Sonntag kein Blatt vor den Mund: "Man kann jetzt zwei Sachen machen: Entweder schaut man auf die Bilanz und denkt sich: 'Okay, wir sind aktuell immer noch gut.' Oder man schaut auf die Bilanz und denkt sich: 'Wenn wir so Football spielen, wie lange haben wir dann noch diese Bilanz?'"

Harris selbst tendiere eher zu Letzterem. "Man kann natürlich sagen, dass das eine gute Bilanz ist. Aber wir sind hier in der NFL. Die Art und Weise, wie wir es aktuell gewinnen, bringt uns nicht weit", führte Harris weiter aus. Am kommenden Sonntag reist Pittsburgh zu den Cincinnati Bengals, die durch die Verletzung von Quarterback Joe Burrow und nach zwei Niederlagen in Folge ebenfalls schwer gebeutelt sind.