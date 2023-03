Offensiv wie defensiv: Im Rückspiel geht es bei Union um die "Basics"

In der Europa League muss der 1. FC Union Berlin im Achtelfinal-Rückspiel in Belgien antreten. Diesmal dürfen die Eisernen den Gegner nicht einladen, wenn es für das Viertelfinale reichen soll.

Zu viele individuelle Fehler hat sich der 1. FC Union Berlin im Hinspiel geleistet - und sich somit schließlich um den eigenen Lohn gebracht. Wenn es mit dem Einzug in das Viertelfinale reichen soll, dürfen solche eklatanten Schnitzer nicht mehr passieren. Zudem müssen die Chancen effektiver genutzt werden. Denn auch die Torausbeute war beim Hinspiel nicht zufriedenstellend. "Wir müssen unser Gesicht auf den Platz bekommen. Es geht über Basics. Wir wünschen uns, dass wir den einen oder anderen Fehler nicht mehr machen", sagte Urs Fischer.

Laut Abwehrchef Robin Knoche werden Kleinigkeiten für das Weiterkommen entscheidend sein. "Es geht um eine gewisse Konsequenz - in der Offensive sowie in der Defensive." Auch sein Coach erwartet einmal mehr ein Duell auf Augenhöhe. "Wir müssen viele richtige Entscheidungen treffen", sagte Fischer, der seine Mannschaft trotz der vielen englischen Wochen von der Physis her noch gut aufgestellt sieht. "Wenn man sich die Daten anschaut, dann ist die Mannschaft fit." Allerdings gehe es auch um die mentale Frische: "Wenn du dich alle drei Tage auf eine neue Aufgabe fokussieren musst, lässt du da schon Körner. Da müssen wir uns am Limit bewegen."

Saint-Gilles ohne Vertessen - Eiserne mit voller Kapelle

Anders als Union Berlin hat Royale Saint-Gilloise die Generalprobe für dieses entscheidende Match erfolgreich absolviert. Der Tabellenzweite besiegte den Primus KRC Genk am Wochenende mit 2:1. Allerdings müssen die Belgier diesmal auf Yorbe Vertessen, Torschütze im Hinspiel, verzichten. Doch Fischer denkt, dass das Team diesen Ausfall kompensieren wird. "Sie haben genügend Spieler mit Qualität im Kader." Auf der anderen Seite dürfte Kapitän Teddy Teuma anders als im ersten Aufeinandertreffen wohl nun wieder mitwirken. Union Berlin dagegen hat fast alle Mann mit an Bord, lediglich Andras Schäfer fällt weiterhin aus.