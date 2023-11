Offensiv oder defensiv: Wo wird Nüsken im DFB-Team mehr gebraucht?

Als vielseitige Spielerin ist Sjoeke Nüsken auch für das DFB-"Endspiel" gegen Dänemark gefragt. Ob sie aber eher Aufgaben im Offensiv- oder Defensivspiel wahrnehmen soll, hat der Bundestrainer ihr noch nicht verraten.

"Es ist anders und auch cool": Mit einem Lächeln im Gesicht beschreibt Sjoeke Nüsken die neue Stimmung in der Nationalmannschaft unter Interims-Trainer Horst Hrubesch. Die Mittelfeldspielerin kannte den neuen Coach bis zu dessen Amtsübernahme Anfang Oktober nur vom Hörensagen. Als Hrubesch im März 2018 zum ersten Mal übergangsweise die Verantwortung für das DFB-Team übernommen hatte, war Nüsken gerade mal 17 Jahre alt und spielte noch bei Westfalia Rhynern in der (männlichen) B-Jugend.

Im Januar 2019 wurde sie von der damals neuen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg überraschend für das Winter-Trainingslager im südspanischen Marbella nominiert. Danach wurde es aber ruhig um das große Talent, das erst am 21. Februar 2021 gegen Belgien sein Debüt in der Nationalmannschaft feiern durfte. Damals spielte Nüsken beim 1. FFC Frankfurt (später Eintracht Frankfurt).

Ein Dreierpack für Chelsea

21 Länderspiele hat die 22-Jährige mittlerweile absolviert. Meist kam sie auf defensiven Positionen zum Einsatz: in der Innenverteidigung, auf der Sechs oder auch mal auf der linken defensiven Außenbahn. Am wohlsten fühlt sich Nüsken aber auf der Acht oder Zehn. Positionen, die sie bei ihrem neuen Klub FC Chelsea auch besetzen darf.

"Das liegt mir am besten", sagt sie. Im Sommer wechselte die Nationalspielerin aus Frankfurt nach London - und hat dort bislang komplett überzeugt. Dazu passt auch ihre positive Zwischenbilanz: "Ich habe auf und neben dem Platz sehr viel gelernt." Sogar vier Tore, darunter ein Dreierpack, hat sie für den englischen Meister in der Liga schon geschossen, obwohl sie zuvor kaum als Torschützin in Erscheinung getreten war.

"Ich weiß nicht genau, wie der Plan hier ist"

Auf welcher Position sie am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im entscheidenden Nations-League-Spiel in Rostock gegen Dänemark zum Einsatz kommen wird, hat Hrubesch ihr noch nicht verraten: "Ich weiß nicht genau, wie der Plan hier ist", sagt Nüsken, die den neuen Coach schon sehr schätzen gelernt hat, "weil er sehr direkt ist. Er weiß, was er will und sagt auch, was er will. Er wünscht sich, dass wir die Spielfreude, die wir in uns haben, wieder auf den Platz bringen".

Dazu möchte auch Nüsken in ihrer aktuell so starken Verfassung einen Teil beitragen. Immerhin entscheidet sich in dieser Partie aller Voraussicht nach, ob sich die deutsche Elf weiterhin Hoffnung auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Paris machen darf. Dafür ist ein Sieg mit mindestens zwei Toren Abstand wohl nötig. Noch hat Dänemark, das gegen Deutschland im Hinspiel im September mit 2:0 erfolgreich war, in der Gruppe A3 die Nase vorn.

"Wir haben die Partie analysiert", berichtet die Nationalspielerin, "und wir müssen defensiv stabiler stehen". Dafür will auch Nüsken sorgen, um den Traum von Olympia zu realisieren - obwohl sie sich mittlerweile im offensiven Bereich viel wohler fühlt.