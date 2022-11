Offene Zukunft: Konstante Kempe sammelt Argumente

Tobias Kempe gehört beim SV Darmstadt 98 seit Jahren zu den Leistungsträgern. Der Vertrag des 33-jährigen Mittelfeldakteurs läuft nach dieser Saison aus.

Seit 2014 spielt Tobias Kempe - mit einer kurzen Unterbrechung zur Saison 2016/17, als er sich dem 1. FC Nürnberg anschloss - für den SV Darmstadt 98. Dass sich der mittlerweile 33-jährige Mittelfeldspieler vor allem im Trikot der Lilien besonders wohl fühlt, dazu genügt im Prinzip ein Blick auf die Statistik, denn stets zählte Kempe bei den Hessen zu den Top-Scorern.

Dafür verantwortlich sind auch die Standards des Technikers, der seine Mitspieler mit präzisen Vorlagen zu versorgen versteht. Beidfüßigkeit und Nervenstärke sind ebenfalls Attribute, die den gebürtigen Weseler auszeichnen - ein verschossener Elfmeter wie jüngst gegen Hannover (1:0) hat absoluten Seltenheitswert.

Kempe ist absolute Stammkraft

Kempe hat sich für Coach Torsten Lieberknecht einmal mehr als unverzichtbar erwiesen, der Routinier stand in allen 17 Hinrundenspielen in der Startelf. Im Vergleich zur Vorsaison übernimmt der Führungsspieler beim aktuellen Tabellenführer sogar mehr Laufarbeit und ist sich für Defensivaufgaben nicht zu schade, ohne seine Qualitäten zu verlieren. Mit drei Toren und acht Assists (kicker-Note 3,03) liegt er in der Scorerwertung im Vorderfeld, gegenüber der vergangenen Spielzeit ist dies sogar eine Steigerung (zwei Tore, acht Assists, kicker-Note 3,08).

Kempes Vertrag endet nach dieser Saison

Kempe ist in Darmstadt noch bis zum Sommer 2023 gebunden. Dass der Verein auf seinen Leistungsträger auch in Zukunft nicht verzichten will, ist wahrscheinlich. Ob die Lilien erneut für zwei Jahre oder diesmal nur ein Jahr verlängern möchten, wird sich zeigen. "Lassen wir uns alle mal überraschen", sieht Kempe der weiteren Zusammenarbeit mit den Darmstädtern entspannt entgegen und kann in der Rückrunde weitere Argumente sammeln.