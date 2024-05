Offene Zukunft für Jordan und Vorkämpfer Lainer

Wie gut ist dieser EM-Kader - und wer wird gestrichen?

Der vorläufige Kader für die Heim-EM steht fest. Gemeinsam mit kicker-Chefreporter Oliver Hartmann besprechen wir die wichtigsten Personalien und Entscheidungen, die Bundestrainer Nagelsmann am Mittag vorstellte. Außerdem: Diskussionen um eine VAR-Abschaffung in der Premier League - und eine Feel-Good-Story in Berlin.