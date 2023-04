Offene Tore in Bahlingen - Aalen trotzt Ulm

Englische Woche in der Staffel Südwest: Nach der jüngsten 1:4-Niederlage gegen den FSV Frankfurt musste Primus SSV Ulm gegen den VfR Aalen mit einer Punkteteilung leben. Ebenfalls im Einsatz war der FC 08 Homburg, der gegen Astoria Walldorf jedoch auch nicht über ein Remis hinauskam. Beim Bahlinger SC hingegen ging es wieder mal torreich zu. Am Mittwoch stehen vier weitere Partien an.

Mainz stoppt Frankfurt

Favoritenschreck FSV Frankfurt fuhr am Dienstagabend zum FSV Mainz 05 II und wollte Sieg Nummer fünf in Folge, musste sich am Ende aber mit einem verdienten 1:1 begnügen. Dabei verlief zunächst alles nach Plan für die Gäste, Peters stellte per Kopfball zeitig auf 1:0 für den FSV (9.). Doch in Durchgang eins lag das Chancenplus bei der Bundesliga-Reserve, so war der Ausgleich verdient: Nach einem Freistoß war Schmidt ebenfalls per Kopf mit dem 1:1 zur Stelle (24.). In Halbzeit zwei waren unterm Strich zwar die Frankfurter das bessere Team, doch die Mainzer standen defensiv gut. So fielen keine Tore mehr.

Homburg auch in Walldorf ohne Sieg

Nach oben schielt ja nach wie vor der FC Homburg, der beim FC-Astoria Walldorf nicht über ein 1:1 hinauskam. Eine ausgeglichene Partie mit den Chancenvorteilen bei der Heimelf sahen die Zuschauer am Dienstagabend in Durchgang eins. Tore fielen allerdings gleich nach Wiederanpfiff: Carl versuchte es aus der Distanz und stellte auf 1:0 für die Heimelf (50.), doch Mendler verwandelte nur wenig später einen Foulelfmeter zum 1:1 (54.). Die Homburger Druckphase in Folge überstand Walldorf, in den Schlussminuten konnte sich dann keines der beiden Teams entscheidend in Szene setzen. Es war das dritte Liga-Spiel in Folge ohne Sieg für den FC Homburg, der zudem den längeren Ausfall von Lukas Hoffmann befürchtet, der sich in einem Zweikampf wohl schwerer am Knie verletzt hat.

Balingen darf mal wieder jubeln

Die TSG Balingen kann mit einem 2:0-Sieg beim VfB Stuttgart II ihre Negativserie von fünf sieglosen Spielen in Folge stoppen. Die U 21 des Bundesligisten hatte in Durchgang eins das Ballbesitz- und Chancenplus. Doch effiziente Gäste wurden nach Wiederanpfiff aktiver und entschieden die intensive Partie in Durchgang zwei mit einem Doppelschlag: Erst verwandelte Ferdinand einen an Vochatzer verursachten Fouelelfmeter zum 1:0 (71.), dann besorgte Vochatzer selbst kurz darauf das 2:0, als er den Ball im Liegen über die Linie grätschte (77.). Dabei blieb es, auch wenn durchaus noch weitere Tore hätten fallen können; die Stuttgarter haben im Jahr 2023 weiter mit Ergebnisproblemen zu kämpfen, allerdings bereits so viele Punkte gesammelt, um damit nicht mehr in Nöte zu geraten.

Aalen erwehrt sich Ulm

Der SSV Ulm kann sein zweites Spiel in Folge nicht gewinnen. Im Heimderby gegen den VfR Aalen stand am Ende ein 0:0 auf der Anzeigentafel. Der Primus startete motiviert, die jüngste 1:4-Niederlage gegen Frankfurt vergessen zu machen. Die "Spatzen" drückten den abstiegsbedrohten Gegner so in die eigene Hälfte und hatten Chancen auf die Führung, doch mit Verlauf des ersten Durchgangs ließ der Druck nach. Nach Wiederanpfiff ein ähnliches Bild: Ulm wollte die Führung, agierte teilweise aber zu ungenau, Aalen stemmte sich erfolgreich dagegen; die Partie wurde intensiver, und auch die Gäste wagten sich vereinzelt nach vorne. Letztlich verteidigte der VfR das Resultat mit Konsequenz und freute sich am Ende über einen Bonus-Punkt im Abstiegskampf.

Tag des offenen Tores in Bahlingen

Welche Reaktion zeigt der Bahlinger SC auf die jüngste 1:9-Klatsche? Diese Frage stand im Raum beim Sastspiel von Schlusslicht Rot-Weiß Koblenz. Es fielen erneut zehn Treffer, mit einem kuriosen 6:4 hatte der BSC das bessere Ende diesmal aber für sich. Nach 15 Minuten ging die Heimelf in Führung, einen langen Ball klärte der Keeper vor die Füße von Herrmann, der aus der Distanz zum 1:0 ins verwaiste Tor einschoss. Und der BSC legte entschlossen nach: Nach toller Vorarbeit von Köbele hatte Mourad keine Probleme mit dem 2:0 (20.). Und Mourad war auch für das 3:0 verantwortlich, als er einen weiten Ball technisch hochwertig verarbeitete und erneut per Flachschuss traf (34.). Es roch nach Debakel, diesmal für Koblenz, doch Vunguidica profitierte von einem Fehlpass im Aufbauspiel der Heimelf und sorgte mit seinem 1:3 zumindest für Koblenzer Hoffnung vor der Pause (41.). Kurz nach Wiederanpfiff schnürte Mourad dann über den Innenpfosten den Dreierpack zum 4:1 (50.), doch die Partie blieb unruhig. Nach einem Fehler im BSC-Aufbau verkürzte Stark zum 2:4 (73.), was Bahlingen durch Häringers Kopfball zum 5:2 sofort beantwortete (76.). Und es ging weiter hin und her: Maroudis ebenfalls per Kopf zum 3:5 (77.), Wehrle per Konter wieder auf 6:3 (83.) und letztlich Blagojevic aus dem Gewühl zum 4:6 (86.). Bei diesen zehn Treffern blieb es, auch wenn durchaus noch deutlich mehr Tore hätten fallen können an diesem Tag.

Vier Partien am Mittwoch

Die weiteren Teams treten am Mittwoch an. Dabei will Wormatia Worms nach dem jüngsten Stopp der Negativserie nun auch gegen die SG Barockstadt Fulda punkten. Die steht (noch) recht komfortabel da, ist aber in diesem Jahr auch noch ohne Sieg. Sollte das so weiter gehen, droht der Barockstadt doch noch der Abstiegsstrudel.

Tief in selbigem steckt Eintracht Trier, für die gegen die TSG Hoffenheim II fast schon ein Sieg Pflicht ist. Doch die TSG kommt mit dem Selbstvertrauen eines 9:1-Rekordsieges. Hessen Kassel steht aktuell knapp am rettenden Ufer, doch damit das so bleibt, sollte bei Kickers Offenbach gepunktet werden. Ein anspruchsvolles Unterfangen, haben die Offenbacher doch auch noch Rang eins im Visier. Eine ähnliche Konstellation oben gegen unten wartet beim Duell des TSV Steinbach Haiger gegen den SGV Freiberg.