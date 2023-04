Offene Entscheidungen bei der SpVgg Unterhaching

Beim Tabellenführer Unterhaching muss Präsident Manfred Schwabl (57) die Finanzdebatte moderieren. Auch die Zukunft des Top-Torjägers ist weiter ungewiss.

Mehr zur Regionalliga Bayern Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

"Wir wollen natürlich unseren erfolgreichen Weg auch in den nächsten Spielen fortsetzen", sagte Hachings Trainer Sandro Wagner nach dem 2:0-Auswärtssieg in Ansbach nüchtern. Nach dem 25. Saisonerfolg werden mittlerweile bei der SpVgg die Punkte heruntergezählt, die der Spitzenreiter noch zur vorzeitigen Meisterschaft benötigt. Sieben Zähler sind noch vonnöten, die den Hachingern aus den verbleibenden fünf Spielen für den Titel reichen würden.

Abgesehen von der zum Greifen nahen Meisterschaft, reicht der Blick bei den Verantwortlichen schon etwas weiter. Nach der finanziell prekären Lage, inklusive der verspäteten Gehaltszahlungen, war im ersten Quartal des Jahres hinter der Erfüllung der Drittliga-Lizenzauflagen noch ein großes Fragezeichen gestanden. Und auch jetzt ist auf diese Frage noch keine direkte Antwort gefunden worden. Der Antrag für die 3. Liga ist jedenfalls fristgerecht eingereicht worden. Ende April soll laut SpVgg-Präsident Manfred Schwabl hierzu eine Entscheidung getroffen werden.

Kann Haching die Drittliga-Auflagen erfüllen?

Letztendlich dürfte es darum gehen, ob die SpVgg mögliche Auflagen und damit verbundene finanzielle Aufwendungen für eine Lizenzierung erfüllen kann. Schwabl betonte stets, dass er darauf nicht auf Kosten des eigenen Nachwuchsleistungszentrums eingehen würde. Derweil überwiegen im Unterhachinger Sportpark allerdings die Meinungen, dass Haching eine Rückkehr in den Profibereich stemmen könnte.

Bei einigen Spielern reicht der Blick unabhängig von dieser Entscheidung in die kommende Spielzeit. Lässt man die Spieler ohne Start- elfeinsatz in der laufenden Saison sowie den nach einer Verletzungspause zurückgekehrten Stephan Hain außen vor, bleiben sechs Spieler der Kategorie Stammspieler ohne Vertrag für die kommende Saison übrig. Hierzu gehören der bundesligaerfahrene Sebastian Maier ebenso wie Liga-Toptorjäger Patrick Hobsch (25 Treffer), Niclas Anspach, Christoph Ehlich, Viktor Zentrich und Dennis Waidner. Hachings Tormaschine Hobsch, den Wagner als "Verpflichtung des Jahrhunderts" bezeichnet hatte, möchte derzeit noch nicht in die Zukunft blicken. "Es ist noch ein langer Weg zu gehen", betonte Hobsch zuletzt. "Erst mal müssen wir die Aufstiegsspiele schaffen, dann wird man sehen, wohin der Weg geht."