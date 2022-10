Offenbacher Kickers setzen auf Parlatan

Die Kickers aus Offenbach haben ihre Trainerfrage geklärt: Ersan Parlatan verlässt den Zweitligisten 1. FC Nürnberg nach einem kurzen Gastspiel wieder und wird bei den Hessen Nachfolger von Alexander Schmidt.

Mit Ersan Parlatan verpflichten die Kickers Offenbach einen Trainer, der die Regionalliga Südwest bestens kennt. Der gebürtige Berliner wurde erst Anfang September als Co-Trainer von Robert Klauß beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg vorgestellt. Nun, nach dessen Aus beim Club, ist auch Parlatans Zeit in Franken wieder zu Ende und die Rückkehr nach Hessen steht an.

"Es war vollkommen klar, dass wir nur dann einen neuen Cheftrainer verpflichten, wenn wir restlos von seinen sportlichen und menschlichen Qualitäten überzeugt sind. Durch die kurzfristigen Entwicklungen beim 1. FC Nürnberg eröffnete sich die Möglichkeit der Verpflichtung von Ersan Parlatan, der mir aufgrund unserer sehr erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit in der Vergangenheit bestens bekannt ist. Wir haben damit eine Top-Lösung und einen Regionalliga-Südwest-Kenner für den OFC gefunden und geben Ersan nun die nötige Zeit, um die Mannschaft Schritt für Schritt weiterzuentwickeln", so Matthias Georg, Geschäftsführer der Kickers, in einer Vereinsmeldung.

"Meine Vorfreude diesen ambitionierten Traditionsverein als Cheftrainer zu übernehmen ist riesig. Die Fans sind einmalig und die Mannschaft strahlt mittlerweile eine Stabilität aus, die ich aufrechterhalten möchte. Es geht also darum dort anzusetzen und Feinheiten zu verbessern und nicht mitten im Ligabetrieb alles umzuwerfen", kündigt Parlatan an.

Ende Oktober gegen Steinbach

In seiner Karriere arbeitete Parlatan unter anderem schon in der Regionalliga Nordost und als Assistenz-Trainer in der türkischen Süper Lig bei Konyaspor und Göztepe. In die Spielzeit 2022/23 startete er noch als Cheftrainer beim Offenbacher Ligakonkurrenten TSV Steinbach Haiger, wo er seinen Vertrag nach dem Angebot des 1. FC Nürnberg auflöste. Am 29. Oktober kommt es zum Wiedersehen, wenn die Offenbacher in Steinbach gastieren.

Bei den Kickers musste Cheftrainer Alexander Schmidt nach der Niederlage gegen Homburg im September nach gerade einmal 85 Tagen im Amt seinen Posten räumen. Unter Interimsnachfolger Alfred Kaminski, Leiter des Leistungszentrums, gelangen zuletzt sieben Zähler aus drei Partien. Die Kickers stehen in der Tabelle derzeit auf Rang sechs.