Offenbach verpflichtet Walldorfs Barry

Kickers Offenbach verstärkt sein offensives Mittelfeld zur neuen Saison mit Boubacar Barry. Der ehemalige Zweit- und Drittliga-Spieler kommt aus Walldorf, wo der 28-Jährige in den vergangenen anderthalb Jahren zu den Leistungsträgern zählte (38 Spiele, neun Tore). "Mit Bouba bekommen wir einen sehr torgefährlichen, offensiven Mittelfeldspieler, der mit seinem hohen Tempo, seiner fußballerischen Intelligenz und seiner Mentalität flexibel in der Offensive einsetzbar ist. Er war in der vergangenen Saison in Walldorf einer der herausragenden Spieler", so OFC-Coach Christian Hock.