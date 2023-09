Offenbach verkrampft in Walldorf - Kuhn entreißt Frankfurt II den Sieg

Der Freitagabend ließ in der Regionalliga Südwest die beiden hessischen Rivalen Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt II mit gequälter Miene zurück. Der OFC ging bei Astoria Walldorf komplett leer aus, die U 21 der SGE kam gegen Kellerkind TSG Balingen nicht über ein Unentschieden hinaus.

Eintracht II muss mit Punkt leben

Tabellenführer Eintracht Frankfurt II ging als klarer Favorit gegen die TSG Balingen in das Freitagsspiel. Und so gestaltete sich die Partie zunächst auch. Die Jungadler um den schon bald für die Profis vorgesehenen Raebiger waren das gefährlichere Team. Köpfte Ferri Julia in der 21. Minute noch knapp daneben, setzte sich acht Zeigerumdrehungen später Futkeu energisch durch und krönte seine Einzelaktion mit dem Führungstreffer. Zur Halbzeit konnte man bilanzieren, dass die SGE zumindest effizient agierte, denn eine Vielzahl an Chancen ließ eine couragiert verteidigende TSG nicht zu. Nach Wiederbeginn häuften sich die Chancen mit leichtem Plus für die Frankfurter, die aber Glück hatten, dass Meiser in der 73. Minute einen Freistoß an den Pfosten setzte. Sechs Minuten später war gegen einen Distanzschuss von Kuhn kein Kraut mehr gewachsen, Balingen glich aus. Die U 21 der Eintracht konnte nicht mehr antworten, musste in der Nachspielzeit tief durchatmen, nachdem Gauer mit einer tollen Parade zumindest den einen Punkt für die Jungadler festhielt.

Barry schockt Offenbach

Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge musste für Kickers Offenbach bei Kellerkind Astoria Walldorf unbedingt ein Sieg her, um die Spitzengruppe der Liga zumindest ansatzweise im Auge zu behalten. Nach einer Anfangsphase, in der der OFC mehr vom Spiel hatte, schlug Walldorf in der 21. Minute eiskalt zu. Waack passte ins Zentrum, wo Barry einschoss. Kurz darauf hatte der Torschütze das 2:0 auf dem Fuß, doch Gäste-Torwart Brinkies rettete im Eins-gegen-eins. Offenbach schien der Gegentreffer nicht gut bekommen zu sein, denn kurzzeitig dominierte Walldorf das Geschehen. Mit einem knapp vorbeistreichenden Derflinger-Schuss in der 28. Minute wurden die Hessen wieder munterer. Alles in allem aber kam vom Team von Christian Neidhart zu wenig Zwingendes, sodass es mit einem Rückstand in die Pause ging. Nach Wiederbeginn sah es kurz danach aus, dass die Kickers jetzt zur Jagd auf den Ausgleich blasen würden, aber der FC-Astoria bekam das Geschehen schnell wieder beruhigt und hatte mit Barry und Carl zwei Aktivposten, die der Offenbacher Defensive mächtig zusetzten. Offenbach musste gegen Ende zwangsläufig ins Risiko gehen, agierte aber trotz vielem Ballbesitz zu ungenau. Und somit blieb es bei der Auswärtsniederlage.