Offenbach und Kaminski gehen getrennte Wege

Zweimal übernahm er in der abgelaufenen Saison als Interimstrainer, nun trennen sich die Wege von Kickers Offenbach und Alfred Kaminski endgültig.

Wie Regionalligist Kickers Offenbach am Freitagabend mitteilte, werden der Verein und Alfred Kaminski in Zukunft getrennte Wege gehen. Kaminski, der bereits von 2014 bis Sommer 2015 als Sportdirektor bei Kickers Offenbach tätig war und im Januar 2020 als Leiter des OFC-Leistungszentrums zurückkehrte, fungierte in der Spielzeit 22/23 gleich zweimal als Interimstrainer: Zunächst von September bis Oktober 2022, als er für Alexander Schmidt einsprang und in drei Spielen sieben Punkte holte, dann im April 2023 auf Ersan Parlatan folgte und das Team bis Saisonende führte. Wer auf ihn als Trainer folgen soll, ist eine seit Wochen offene Frage.

Eine Rückkehr ins Leistungszentrum wird es für Kaminski derweil nicht geben. Unter dem 59-Jährigen, der auch schon den 1. FC Saarbrücken, den FC Homburg, die Stuttgarter Kickers und die SG Barockstadt Fulda trainierte, wurde das Kickers-LZ von Kategorie 3 auf Kategorie 2 hochgestuft. Gründe warum es nun aber keine Zukunft mehr zwischen dem OFC und dem ehemaligen Leiter gibt, nannte der Verein nicht. "Der OFC bedankt sich bei Alfred Kaminski für seinen Einsatz in den verschiedenen Funktionen, die er bei Kickers Offenbach ausübte und wünscht ihm für die Zukunft viel Gesundheit und Erfolg", heißt es in der Meldung lediglich.

Die abgelaufene Spielzeit war eine äußerst holprige aus Offenbacher Sicht, nicht nur die beiden Trainerwechsel und das mit Rang sieben enttäuschende sportliche Abschneiden in der Regionalliga Südwest sorgten für Unruhe am Bieberer Berg. Ein Wechsel auf der Geschäftsführer-Ebene soll für Ruhe sorgen: "Ein richtiger Plan muss her", forderte im Mai der neue Mann auf der Kommandobrücke, Christian Hock. Ein Plan offenbar ohne Kaminski.