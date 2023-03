Offenbach kassiert eine Lektion in Sachen Effizienz

Der Kampfansage der Kickers Offenbach folgt beim VfR Aalen die Ernüchterung - und ein fast schon ausgeträumter Meisterschafts-Traum.

Am vergangenen Donnerstag hatte Sebastian Zieleniecki, Kapitän der Kickers Offenbach, noch von "zwölf Finalspielen" gesprochen. Von dieser kämpferischen Einstellung war beim OFC aber nur zwei Tage später in der Partie beim VfR Aalen nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil: Man sei "sehr frustriert und niedergeschlagen", sagte Trainer Ersan Parlatan mit Blick auf die "unnötige" 0:2-Niederlage gegen die um den Klassenerhalt bangenden Schwaben. Es war die erste nach zuvor drei Siegen in Folge.

"Der Gegner hat aufopferungsvoll gekämpft, musste aber nicht viel machen, um zu gewinnen", ärgerte sich Parlatan. Seinem Team habe es im Spiel nach vorne an Intensität und Mut gemangelt. Nach der dem Ausfall von Maximilian Rossmann (Rückenprobleme) geschuldeten Rückkehr vom 3-5-2- auf ein 4-4-2- System habe man einen Offensivspieler mehr auf dem Platz gehabt. "Da hätte ich mir gewünscht, dass wir uns mehr Möglichkeiten erspielen", sagte der Trainer. "Das ist das, was mich wurmt." Stattdessen gab es eine Lektion in Sachen Effizienz. "Obwohl wir nicht gut waren, hatten wir vier Hundertprozentige und hätten in Führung gehen müssen. Aalen macht gefühlt aus den ersten beiden Chancen die Tore."

Neun Punkte auf Ulm

Geschäftsführer Matthias Georg monierte, es seien "zu viele Spieler nicht an ihre Leistungsgrenze gekommen". Dabei hatte man sich "so viel vorgenommen", wie Mittelfeldspieler Björn Jopek betonte. War es ein Fehler, von "Finalspielen" zu reden? Nein, betonte Parlatan. "Ich finde es nicht schlecht, so an die Sache heranzugehen." Die Niederlage habe an der Einstellung nichts geändert, auch wenn der zwischenzeitlich auf sechs Zähler verkürzte Rückstand auf Spitzenreiter Ulm nun wieder auf neun angewachsen ist. "Wir haben noch elf Spiele, können noch 33 Punkte holen. Wir müssen uns jetzt aufrichten und es beim nächsten Mal besser machen."

Die Aufgaben werden aber nicht leichter. Erst geht es gegen Balingen, dann nach Homburg. Es sei "noch nicht alles vorbei", sagt Georg. "Es geht darum, eine Reaktion zu zeigen und eine neue Serie zu starten."