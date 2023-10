Offenbach kann auswärtsschwache Koblenzer in Überzahl nicht knacken

Kickers Offenbach hatte am Freitag zu Beginn des 14. Spieltags der Regionalliga Südwest die auswärts noch punktlose TuS Koblenz zu Gast und konnte auch in längerer Überzahl keinen Dreier einfahren.

Zumindest Joker Urbich sticht

Kickers Offenbach war die letzten Wochen ein Muster an Inkonstanz. Da schien das Schlusslicht TuS Koblenz am Freitag wie gerufen zu kommen, um nach dem 3:2 in Balingen den nächsten Sieg folgen zu lassen. Und tatsächlich legte der OFC vor stimmungsvoller Kulisse am Bieberer Berg sofort munter los und verzeichnete sofort vielversprechende Torgelegenheiten. Doch der letzte Punch fehlten den Hessen, sodass ab der 30. Minute auf einmal Koblenz seine Chance witterte. Bach lief nach nach einem Offenbacher Fehler im Spielaufbau alleine auf Brinkies zu und wurde von diesem gerade noch so gestoppt. Beim anschließenden Eckball bewahrte der Pfosten die Kickers vor dem Rückstand. Doch die TuS blieb dran und Qenaj brachte nach einem erneuten OFC-Ballverlust im Spielaufbau mit dem Außenrist die Gäste in Führung (36.). Das Pfeifkonzert von den eigenen Fans womöglich noch in den Ohren, kam Offenbach mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und münzte das in positive Energie um. Feigenspan bediente in der 46. Minute den frisch eingewechselten Urbich, der zum Ausgleich traf. Endgültig greifbar schien die Wende, als der bereits verwarnte TuS-Akteur von der Bracke in der 68. Minute mit gestrecktem Bein Sorge foulte und deswegen folgerichtig Gelb-Rot sah. Doch zunächst köpfte Esmel knapp über das OFC-Tor. In den finalen Minuten drängten die favorisierten Hausherren das Kellerkind zwar tief in dessen eigene Hälfte, aber viele Lücken fand die Elf von Christian Neidhart nicht, sodass es bei der aus Offenbacher Sicht ernüchternden Punkteteilung blieb. Für Koblenz bedeutete dieses 1:1 hingegen den ersten Zähler auf fremdem Platz.