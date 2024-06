Offenbach holt Mittelstürmer Mustafa

Valdrin Mustafa schließt sich zur neuen Runde Kickers Offenbach an. Der 26-Jährige kommt vom SSV Jahn Regensburg an den Bieberer Berg. Für den Zweitliga-Aufsteiger und Viktoria Köln bestritt der Angreifer in der vergangenen Saison überwiegend Kurzeinsätze, stand in seinen 22 Partien nur einmal in der Startelf (kein Tor, zwei Assists). Dennoch ist man beim OFC von den Qualitäten des Mittelstürmers überzeugt. "Valdi hat seine Stärken im Strafraum, im Torabschluss und soll mit seinem Torriecher für OFC-Tore sorgen“, so Chefcoach Christian Hock.