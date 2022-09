Offenbach gewinnt auch sein drittes Heimspiel - Ulm setzt sich ab

Am Samstag wurde der 6. Spieltag finalisiert. Spitzenreiter SSV Ulm 1846 erledigte gegen Koblenz seine Hausaufgaben, während nach dem Patzer des FC Homburg am Freitag auch tags darauf Mainz 05 II eine Heimschlappe quittieren musste. Vor heimischen Fans ist zudem Kickers Offenbach bislang nicht zu stoppen.

Der Samstag hatte mit sechs Partien einiges zu bieten. Im Duell zweier früherer höherklassiger Klubs standen sich Kickers Offenbach und der VfR Aalen gegenüber. Nach bislang nur einem Punkt in drei Auswärtsspielen waren die Offenbacher froh, dass sie wieder vor heimischer Kulisse auftreten durften. Doch das half zunächst gar nichts, die Schwaben gingen durch einen Flachschuss von Seitz schon nach fünf Minuten in Führung. Beinahe wäre in der 8. Minute schon der Ausgleich gefallen, doch ein Breitenbach-Kopfball prallte an den Pfosten. Just als sich etwas Frust breitzumachen schien, aufgrund der zu umständlichen Offenbacher Angriffe, erzielte Lemmer mit einem Drehschuss das 1:1 (27.). In der 39. Minute war Lemmer wieder zur Stelle, diesmal verwertete er eine Flanke von Garcia perfekt mit dem Kopf. Der OFC spielte trotz Führung weiter nach vorne und belohnte sich für diesen Mut in der 53. Minute. Nach einem Eckball kam der Ball zu Saric, der am Fünfmeterraum aus der Drehung auf 3:1 stellte. Kurz darauf sah Aalens Just wegen einer Notbremse Rot. Offenbach fuhr jetzt in hohem Tempo auf den dritten Sieg im dritten Heimspiel zu und konnte sich erlauben, alle weiteren Chancen ausgelassen zu haben. Der OFC klettert mit dem Sieg auf Platz fünf.

Erster ist und bleibt der SSV Ulm 1846. Auch gegen den FC Rot-Weiß Koblenz drückten die Spatzen um einen umtriebigen Rühle herum sofort aufs Tempo, hatten im ersten Durchgang mehr Spielanteile und die besseren Chancen, dennoch ging es torlos zum Pausentee. Ulm machte nach der Rückkehr auf den Platz sofort wieder Dampf. In der 57. Minute fand eine Flanke von Grözinger im Zentrum Philipp Maier, der den SSV in Front brachte. Koblenz fand keine Antwort, Ulm kontrollierte die Partie. Spätestens in der 74. Minute roch es stark nach Heimsieg. Ludwig schlug eine kurz ausgeführte Ecke in den Strafraum, dort lenkte Hannemann die Kugel ins Tor. Beim 2:0 blieb es.

Mittendrin in der Spitzengruppe ist auch der 1. FSV Mainz 05 II, der ein Heimspiel gegen Wormatia Worms zu erledigen hatte. Mit einem direkten Freistoßtor schien Rupil in der 2. Minute die Weichen zu stellen. Auch danach waren die Nullfünfer tonangebend und gleichzeitig sehr spielfreudig. Immerhin war Wormatia-Torwart Cymer in Topform, der den Rückstand auf Mindestlevel hielt. Das sollte sich hintenraus als Gold wert erweisen, denn mit Anbruch der Schlussviertelstunde münzte Worms seine klare Leistungssteigerung nach Beginn der zweiten Hälfte um. Loechelt traf per Handelfmeter zum Ausgleich. Nicht einmal 180 Sekunden später fiel der Ball nach einem Eckball Grimmer vor die Füße, 2:1 für die Gäste. Als Kasper in der ersten Minute der Nachspielzeit per Abstauber auf 3:1 erhöhte, schien der Sieg im Kasten, aber Jung sorgte nochmal für kurzes Zittern (90.+3). Durch die Niederlage müssen die Mainzer Spitzenreiter Ulm auf jetzt vier Punkte davonziehen lassen.

Der FSV Frankfurt stand vor einem moralischem Prüfstein, nach dem 6:2-Kantersieg in Vorwoche galt es in Stuttgart beim VfB II an die jüngsten Leistungen anzuknüpfen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten waren die Hessen ein gleichwertiger Gegner für die VfB-Talente. Sannomiya verpasste in der 21. Minute mit einem Kopfball knapp die Führung. Zehn Minuten vor der Pause nutzte Drakas einen Fehler von Abwehrspieler Awassi und erzielte mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze das Tor des Tages. Nach Gelb-Rot für Azaouagh (57.) musste der FSV in Unterzahl weiterspielen. Stuttgart überstand die späte hessische Drangphase, da die Konter aber auch nicht zu einem weiteren Treffer führten, blieb es beim 1:0.

Trier verzweifelt an Geng

Die beiden restlichen Samstagsspiele standen ganz im Zeichen des Tabellenkellers. Aufsteiger Eintracht Trier musste zum Bahlinger SC. Omosanya hatte in den Minuten 20 und 21 kurz hintereinander die Gäste-Führung auf dem Fuß, doch erst rettete Trost für seinen schon umspielten Keeper Geng auf der Linie, kurz danach rettete Geng selbst mit einem guten Reflex. Auf der Gegenseite konnte sich auch Wieszolek bei zwei Großchancen auszeichnen, ehe Boesen nach einer halben Stunde vor dem leeren Tor stand, aber statt einfach einzuschieben einen Haken zuviel schlug. Als alles auf eine torlose Pause hinwies, erkämpfte sich Kinast am Trierer Strafraum den Ball und traf hart und platziert ins kurze Eck. Die Gäste versuchten es unermüdlich, aber der Ball ging einfach nicht rein. Nach knapp einer Stunde blieb Geng auch zweimal gegen König Sieger, während Bahlingens Herrmann in Minute 71 an die Latte schoss. Aluminium spielte auch in der 77. Minute eine große Rolle: Bektasi köpfte, Wieszolek lenkte den Ball ans Gestänge, doch Bektasi staubte zum 2:0 ab. Den Moselstädtern war damit der Wind aus den Segeln genommen, der BSC brachte die Führung souverän ins Ziel und wittert neue Luft im Tabellenkeller.

Schlusslicht Hessen Kassel wollte gegen die TSG Balingen den Bock umstoßen und endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Unverzagt starteten beide Mannschaften in dieses Match. Balingen setzte in der 4. Minute das erste Ausrufezeichen, als Meiser eine Vorlage vom linken Flügel flach einschob. Die Hausherren brauchten allerdings nicht lange zum Verdauen, dann vollendete Neuzugang Jones einen Angriff ebenfalls über links zum schnellen Ausgleich (8.). Offensiv wusste der KSV im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zu gefallen, hinten taten sich aber einige Lücken auf. Glück hatte Kassel, dass Akkaya mit einen Freistoß nur den Pfosten traf. Auf der Gegenseite küsste ein Kahraman-Schuss in Minute 62 das Aluminium. Das Schlusslicht machte es trotz mancher Unzulänglichkeit generell nicht schlecht, lag ab der 77. Minute aber wieder in Rückstand, nachdem Akkaya einen Handelfmeter verwandelte. So sehr die Hausherren danach mit Vehemenz und Risiko drückten, Torchancen blieben Mangelware und so bleibt Hessen Kassel sieglos auf Platz 18 festbetoniert.

Homburg lässt Chance verstreichen

Bereits am Freitag hatte der Tabellenzweite FC 08 Homburg zum Auftakt des 6. Spieltages in der Regionalliga Südwest die Chance, zumindest über Nacht an die Tabellenspitze zu klettern. Dafür musste die Mannschaft von Timo Wenzel aber erst einmal die Hürde SG Barockstadt Fulda-Lehnerz meistern. Optimal startete der FCH auch in die Partie. Bereits in der 6. Spielminute gingen die Hausherren in Front. Nach einem guten Zusammenspiel von Perdedaj und Steinmetz wurde Plattenhardt freigespielt, dieser ließ seinen Gegenspieler ins Leere laufen und vollendete stramm am Torwart vorbei ins Netz. Doch, dass sich auch der Aufsteiger mittlerweile gut mit der neuen Spielklasse akklimatisiert hat, wurde spätestens in der 11. Minute klar. Denn da stand es nach einem Freistoß aus dem Halbfeld plötzlich 1:1. Die FCH-Defensive bekam den Ball nicht geklärt. Dieser fiel letztlich Siakam vor die Füße, der im Gewühl die Übersicht behielt und das Leder über die Linie drückte. Danach verflachte die Partie etwas, wohl auch deswegen, weil es eine längere Verletzungsunterbrechung gab - Heilig und Ristl hatten nach einem Zusammenprall beide stark am Kopf geblutet, konnten aber nach kurzer Behandlung die Halbzeit zu Ende spielen.

Nach dem Seitenwechsel übernahm dann zunehmend der Favorit das Spielgeschehen und drückte den Aufsteiger tief in die eigene Hälfte zurück. Wenn überhaupt wurden die Gäste nur noch über Konter und Standards gefährlich. Die meiste Zeit waren alle elf Mannen der Gäste aber ohnehin mit der Arbeit gegen den Ball beschäftigt. Die Homburger Eisele (56./62.) und Ristl (61.) brachten die Kugel aus aussichtsreichen Positionen aber nicht im Tor unter. Und so kam es, wie es kommen musste. Siakam setzte sich rechts gegen Matuwila durch und brachte den Ball auf den langen Pfosten, wo der heranstürmende Hillmann platziert einnetzte und die Partie somit völlig auf den Kopf stellte. Es folgte ein Sturmlauf der Hausherren, die, in der Hoffnung am Ende vielleicht doch noch etwas Zählbares mitzunehmen, alles auf eine Karte setzten. Dieses Unterfangen mündete schließlich aber im 1:3. Ein vermeintliches Foulspiel im Zentrum ließ Schiedsrichter Hofheinz ungeahndet. Barockstadt nutzte daraufhin die Unordnung in der Defensive aus und bestrafte den FCH eiskalt. Siakam schob eine flache Hereingabe ohne Probleme über die Linie (82.) - die Entscheidung in einer abwechslungsreichen Partie.

Conté überragt gegen Steinbach

Ebenfalls am Freitag im Einsatz waren der TSV Steinbach Haiger und der FC-Astoria Walldorf. Mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim II hätte Steinbach zur Spitzengruppe der Tabelle aufschließen können. Stattdessen legte die Mannschaft von Hüsni Tahiri über die gesamte Spieldauer einen enttäuschenden Auftritt hin und unterlag letztlich verdient mit 0:3. Der Mann des Abends war dabei zweifelsohne

Bambasé Conté, der alle drei Treffer selbst erzielte und die Partie damit quasi im Alleingang für seine Farben entschied.

Zeitgleich trafen in Walldorf mit der heimischen Astoria und dem SGV Freiberg zwei Mannschaften aufeinander, die eher etwas holprig in die Saison gestartet waren. Freiberg konnte mit fünf Punkten aus fünf Partien wohl durchaus leben, Walldorf wiederum hinkte den eigenen Erwartungen mit nur drei Zählern auf dem Konto weit hinterher und schuldete seinen Fans nach der 2:6-Abfuhr in Frankfurt am vergangenen Wochenende eine Reaktion. Auch wenn der Start in die Partie alles andere als glatt lief und man bereits nach neun Minuten erneut in Rückstand geraten war - Mauersberger mit einer punktgenauen Flanke auf Barini, der nur noch den Schädel hinhalten musste -, zeigte die Mannschaft von Matthias Born über die ganze Spieldauer ein komplett anderes Gesicht als in der Vorwoche. Der frühe Rückstand war also nur eine Momentaufnahme. In der 21. Minute stand Antlitz nach einer Ecke goldrichtig und wuchtete die Kugel mit dem Kopf in die Maschen. Deutlich einfacher hatte es dann kurz vor der Pause Roman Hauk, der den Ball aus kurzer Distanz nur über die Linie drücken musste - das Spiel somit vor der Pause also noch gedreht. Nach dem Seitenwechsel boten sich den Hausherren zahlreiche Möglichkeiten, den Sack frühzeitig zuzumachen, unter anderem ein Freistoß von Waack, der aber nur den Pfosten küsste. Ein Elfmeter nach etwas mehr als einer Stunde brachte schließlich aber doch die Vorentscheidung. Fahrenholz wurde frei vor dem Tor abgeräumt. Antlitz ließ sich die Chance nicht entgehen und schnürte den Doppelpack. Dem Zwei-Tore-Rückstand hatte der Aufsteiger folglich nichts mehr entgegenzusetzen.