1:0 in Offenbach: Dicklhuber-Drehschuss löst Jubel-Stürme bei den Stuttgarter Kickers aus

Mit einem Tor kurz vor Schluss hat Aufsteiger Stuttgarter Kickers das Auftaktspiel der Regionalliga Südwest bei Kickers Offenbach noch gewonnen. Während der 90 Minuten schienen eigentlich die hocheingeschätzen Hessen dem Sieg näher.

Für Kickers Offenbach soll es dieses Jahr in die 3. Liga gehen. Der neue Sport-Geschäftsführer Christian Hock installierte mit Christian Neidhart einen neuen Trainer an der Seitenlinie. Und der stellte am Freitag mit Torwart Brinkies, Alvarez, Arh Cesen, Staude und Urbich fünf Neuzugänge auf. Top-Neuzugang Nazarov musste indes angeschlagen zuschauen. Die Stuttgarter Kickers schickten mit Torwart Dornebusch, Tekerci, Schmidts und Antlitz immerhin vier in der Sommerpause Verpflichtete aufs Feld.

Das Spiel begann vor 11.483 Zuschauern verhalten. Mit einem Kopfball von Staude, der deutlich vorbei segelte, verzeichnete der OFC in der 12. Minute die erste ernstzunehmende Torannäherung dieses Abends.

Rund um die 20. Minute wurde die Partie ansehnlicher. Erst köpfte Feigenspan vorbei, auf den Gegenseite zielte Antlitz kurz darauf mit der Stirn etwas zu ungenau.

Danach hatten wieder beide Defensivreihen alles im Griff. Bis zur 39. Minute, da kombinierte sich der OFC durch die engmaschige Defensive der Gäste, Feigenspan kam zum Schuss, doch der Ball ging ans Außennetz.

Die bis dato größte Chance des Spiels hatte Rossmann in der 44. Minute. Der OFC-Verteidiger bugsierte einen Eckball von Alvarez an den Pfosten.

Somit ging es torlos in die Pause. Mit zunehmender Dauer erspielte sich Offenbach einen Feldvorteil und hätte eine Führung zur Pause verdient gehabt.

Alvarez scheitert an Dornebusch

Der zweite Durchgang begann zerfahren. Einige Behandlungspausen und kleinteilige Zweikämpfe ließen keinen Spielfluss aufkommen. Erst in der 65. Minute gab es einen Eintrag auf dem Chancenzettel: Alvarez behauptete vor dem Strafraum robust den Ball, zog aus rund 20 Metern ab und zwang Dornebusch zu einer Flugparade.

Auch danach verzeichnete Offenbach mehr Ballbesitz, aber die blauen Kickers standen defensiv stabil und ließen so gut wie nichts zu. Offensiv kam von den Schwaben aber ausgesprochen wenig. In der Schlussminute stellten die Gäste den Spielverlauf aber tatsächlich noch auf den Kopf. Kammerbauer flankte von links, Dicklhuber nahm den Ball im Zentrum erst gut runter, ließ sich nicht vom Ball trennen und donnerte den Ball aus der Drehung platziert ins Netz.

Dieser Vorsprung geriet anschließend nicht mehr ins Wanken, viel zu robust verteidigten die Gäste, während die Offenbacher gleichzeitig viel zu hektisch agierten.

Unter dem Strich ein etwas schmeichelhafter Sieg, wenn man rein nach den Spielanteilen geht. In puncto Einsatz und defensiver Ordnung verdiente sich der Aufsteiger allerdings gute Noten.

Die nächsten Aufgaben

Auf Offenbach wartet am kommenden Spieltag bereits das nächste Flutlichtspiel. Diesmal geht es am Freitag zum VfR Aalen. Die Stuttgarter haben es tags darauf im Aufsteiger-Duell mit der TuS Koblenz zu tun.