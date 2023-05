Offen wie lange nicht: Wer gewinnt die French Open?

Rafael Nadal ist nicht dabei, und auch sonst schwächeln die typischen Verdächtigen. Da liegt der Gedanke an einen männlichen Überraschungssieger in Roland Garros nah.

Man hatte sich schon an das Bild gewöhnt: In 14 der jüngsten 18 Jahre hielt am Ende Rafael Nadal den "Coupe des Mousquetaires" in die Höhe. Diesmal fehlt der verletzte Spanier - und öffnet die Tür für einen neuen Sieger. Denn von den aktiven Spielern gewannen nur Novak Djokovic und Stan Wawrinka jemals in Roland Garros.

Carlos Alcaraz gilt mit einer Bilanz von 30:3 Siegen in diesem Kalenderjahr als der Top-Favorit. Doch der 20 Jahre alte Spanier wirkte zuletzt nicht mehr ganz frisch, eher überspielt. Sein sensationelles Aus in Rom gegen den Qualifikanten Fabian Marozsan dürfte dem Weltranglisten-Ersten den Flow und das Selbstvertrauen etwas genommen haben.

Daniil Medvedev galt lange als alles, aber nicht als Freund von Sandplätzen. Selbstironisch witzelte er vor einiger Zeit noch über seine Fähigkeiten auf diesem Untergrund. Nun gewann er nach allmählicher Gewöhnung in Rom seinen ersten Titel überhaupt auf Sand, und mit einem Mal darf man den Russen nicht außen vor lassen, wenn es um die aussichtsreichsten Profis in Roland Garros geht. "Clayvedev" (engl. clay = Asche, Sand, Anm. d. Red.) wird er von seinen Fans halb im Spaß schon genannt.

Rune eckt an und beeindruckt

Dass er an Ellbogenproblemen laboriert, will Novak Djokovic am liebsten nicht der Konkurrenz zeigen. Doch in Top-Form ist der Serbe, der mit einem weiteren Grand-Slam-Titel zum alleinigen erfolgreichsten Spieler der Geschichte aufsteigen würde, nicht.

Holger Rune wurde nach ein paar verbalen Aussetzern zuletzt sogar ausgebuht, als er in Rom den Platz betrat. Der junge, sehr selbstbewusste Däne eckt an. Dass er im Viertelfinale der Ewigen Stadt Djokovic besiegte, unterstrich aber auch, welchen besonderen Fähigkeiten-Mix und welche Willenskraft er mitbringt. Wer Rune über drei Gewinnsätze ausschalten will, muss eine gewisse Resilienz mitbringen.

Die Bilanz von Stefanos Tsitsipas gegen Top-10-Spieler bleibt verheerend. In diesem Jahr gewann er kein einziges Match gegen einen Konkurrenten der obersten Kategorie. Weiterhin fehlt dem Griechen, der technisch und athletisch alles mitbringt, etwas für die großen Spiele. Zu den Top-Favoriten zählt er auch diesmal eher nicht.

Letzteres gilt auch für Alexander Zverev. Der Olympiasieger ist weit von seiner besten Form entfernt und zeigte sich zuletzt massiv ernüchtert von seinen eigenen Leistungen. Nach der schweren Verletzung vor einem Jahr muss sich der Deutsche Schritt für Schritt zurück an die Weltspitze kämpfen.

Eine dieser drei - oder eine ganz andere? Aryna Sabalenka, Iga Swiatek und Elena Rybakina (v. li.). imago images

Kandidatinnen-Trio bei den Damen

In der Damen-Konkurrenz kann man es kürzer machen: Wie schon in den Vorjahren ist in diesem ausgeglichenen Feld stets damit zu rechnen, dass ein überraschender Name auftaucht und mindestens ins Halbfinale einzieht.

Unvergessen das Finale 2021 zwischen Barbora Krejcikova und Anastasia Pavlyuchenkova, oder auch die Finalistin von 2019, Marketa Vondrousova. Die Rolle könnte in diesem Jahr zum Beispiel Anhelina Kalinina einnehmen, die in Rom eine namhafte Spielerin nach der anderen rauskegelte.

Rybakina ist mehr als ein Geheimtipp

Iga Swiatek bleibt das Maß der Dinge, doch der Abstand zur Konkurrenz ist längst nicht mehr der aus dem Vorjahr. Damals spielte die Pole alles in Grund und Boden. In Rom musste sie im Viertelfinale verletzt aufgeben, in Madrid unterlag sie zuvor im Finale.

Die Siegerin dort: Aryna Sabalenka. Mit der Physis der Belarussin kann wohl niemand auf der Tour mithalten, sie ist ihr großes Faustpfand. Doch auch die Weltranglisten-Zweite hat mit Leistungsschwankungen zu kämpfen, verlor beispielsweise in Rom schon in der 2. Runde glatt gegen Sofia Kenin.

Mehr als nur ein Geheimtipp: Elena Rybakina. Nach ihren Turniersiegen in Indian Wells und Rom, kommt die Kasachin, inzwischen Nummer vier der Welt, mit viel Selbstbewusstsein nach Paris.