OFC stellt sich neu auf: Ristic und Sobotzik müssen gehen

Die Offenbacher Kickers werden nicht mit Trainer Sreto Ristic und Geschäftsführer Thomas Sobotzik in die neue Saison gehen. OFC-Präsident Joachim Wagner erklärt die Beweggründe. Der Sobotzik-Nachfolger steht schon fest.

"Wir haben das Saisonziel Aufstieg nicht erreicht, der Drei-Jahres-Plan wurde nicht umgesetzt", machte Wagner deutlich, weshalb die Kickers nicht mehr mit Ristic und Sobotzik planen. "Noch zur Winterpause waren wir fest davon überzeugt, aufzusteigen. Daher die Entscheidung zur vorzeitigen Vertragsverlängerung von Geschäftsführer und Trainer. Im Nachhinein war das die falsche Entscheidung."

Offenbach lief als Tabellendritter in der Regionalliga Südwest mit vier Punkten Rückstand auf Drittliga-Rückkehrer SV Elversberg ein, zu wenig für die Verantwortlichen des Vereins. "Die Saisonanalyse hat bereits nach der Niederlage in Steinbach begonnen. Das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag musste bewertet werden. Es ging um die Weiterentwicklung, die Werte und Außendarstellung unseres Vereins", so Wagner, der "jetzt nach vorne blicken" möchte. "Es gibt vieles, auf das wir aufbauen können."

Georg folgt auf Sobotzik

Helfen soll dabei beim frischgebackenen Hessenpokalsieger Matthias Georg, der als neuer Geschäftsführer vorgestellt wurde und von Liga-Rivale TSV Steinbach Haiger kommt. "Ich kenne den OFC schon sehr lange und habe mich sehr gut aufgenommen gefühlt", erklärte Georg, der zunächst einen neuen Coach suchen muss. "Das Profil des neuen Trainers steht fest, eine Entscheidung wird aber noch einige Tage dauern", ließ der 34-Jährige wissen.

Mit Ristic und Sobotzik befindet sich der OFC in Gesprächen, "um für beide Seiten die beste Lösung zu finden".