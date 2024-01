OFC stattet Kovacic mit Profivertrag aus

Oliver Kovacic unterschreibt bei Kickers Offenbach seinen ersten Profivertrag. Der 22-Jährige Stürmer machte in der laufenden Saison in der U 21 mit 27 Gruppenliga -Toren auf sich aufmerksam. Bei den Profis trainierte er vor der Winterpause bereits mit und sammelte im Heimsieg gegen den VfR Aalen seinen ersten Einsatz. "Wir wollen ihn nun auf seinem weiteren sportlichen Weg begleiten und ihn bei uns in seiner Entwicklung als Spieler vorantreiben", sagt Christian Hock.