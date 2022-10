OFC gewinnt bei Parlatans Debüt - Hoffenheim schlägt Koblenz - BSC schockt Aalen spät

Drei Partien standen am Sonntag in der Regionalliga Südwest noch aus. Dabei richtete sich der Blick nach Stuttgart, wo Ersan Parlatan sein Debüt an der Seitenlinie bei den Kickers Offenbach mit 2:0 gewann. Zudem unterlag der VfR Aalen in Bahlingen. Für RW Koblenz war bei der TSG Hoffenheim II nichts zu holen.

Am Sonntag richteten sich die Blicke auf die Kickers Offenbach, wo der neue Trainer der Hessen, Ersan Parlatan, sein Debüt feierte. Bevor es in den kommenden Wochen unter anderem gegen die Brocken Ulm und Steinbach um Punkte geht, galt es für die Kickers erst einmal die Hürde gegen den VfB Stuttgart II zu meistern - und das mit Erfolg. Bei der Profi-Reserve musste Offenbach sich zwar lange gedulden, gewann letztlich aber hochverdient mit 2:0.

Gegen die quirlige und keinesfalls zurückhaltende Stuttgarter-Elf übernahm Offenbach von Beginn an die Kontrolle. Immer wieder tauchten die Gäste folglich vor dem Stuttgarter Gehäuse auf. Vor allem die rechte Außenbahn der Kickers bereitete der Profi-Reserve im ersten Durchgang große Probleme. Dass es dennoch ohne Tore in die Halbzeitpause ging, war einzig und allein der Chancenverwertung der Gäste geschuldet. Vor dem Tor fehlte Hosiner (12.), Derflinger (19.) und Wanner (22.) einfach die nötige Präzision im Abschluss.

Nach dem Seitenwechsel herrschte das gleiche Bild. Offenbach drückte Stuttgart weit in die eigene Hälfte zurück und durfte nach gut einer Stunde schließlich das erste Mal jubeln. Der erst kurz zuvor eingewechselte Garcia bediente Lemmer im Zentrum, wo der Angreifer aus kurzer Distanz mühelos einschob (62.). Folglich schien der Knoten geplatzt zu sein, denn nur sechs Zeigerumdrehungen später klingelte es erneut im Stuttgarter Gehäuse. Jopek schickte Hermes auf die Reise, dieser war auf und davon, ließ auch noch Schlussmann Hornung hinter sich und sorgte für den 2:0-Endstand. Offenbach klettert durch den Auswärtssieg auf Rang fünf.

Bahlingen dreht Partie gegen Aalen - Verspäteter Sieg für Hoffenheim

Zeitgleich sicherte sich der Bahlinger SC dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang gegen den VfR Aalen trotz eines 0:1-Pausenrückstandes doch noch die vollen drei Punkte. Vor allem im Spielaufbau zeigten sich die Hausherren zu leichtsinnig und luden den Gegner förmlich zum Toreschießen ein - so auch in der 19. Minute. Abruscia kam zentral vor dem BCS-Kasten an das Spielgerät, hatte dann auch noch die Zeit sich den Ball auf seinen linken Fuß zu legen und schlenzte diesen unhaltbar in den Winkel. Nach der Pause bekam Bahlingen das Spiel besser in den Griff und erzielte nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff den Ausgleich. Gutjahr köpfte das Leder aus wenigen Metern zwischen die Pfosten. Fast schon fahrlässig ließen Bektashi (54., 57.), Herrmann (78.) und Novakovic (79.) in der Folge zahlreiche Hochkaräter liegen. Der inzwischen längst überfällige Bahlinger Führungstreffer fiel in der 82. Minute durch den kurz zuvor eingewechselten Bachmann, der ein Flanke aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Mit etwas Verzögerung wurde auch in Hoffenheim Fußball gespielt. Weil RW Koblenz im Stau stand wurde das Duell mit der Profi-Reserve der TSG Hoffenheim erst um 15 Uhr angepfiffen. Die lange Busfahrt machte sich bei den Gästen mit fortschreitender Spieldauer sichtlich bemerkbar. Gegen die blutjungen Hoffenheimer fanden die Rot-Weißen an diesem Nachmittag keine Mittel und unterlagen durch die Tore von Kelati (52.), Schmahl (78.) und Kang (83.) in der zweiten Hälfte verdient mit 1:3. Limanis Anschlusstreffer kurz vor Schluss glich nicht mehr als einem Tropfen auf dem heißen Stein.

Ulm löst Pflichtaufgabe mühelos

Der 12. Spieltag öffnete am Samstag seine Pforten und bescherte dem Tabellenführer SSV Ulm 1846 eine vermeintliche Pflichtaufgabe. Gegner war Hessen Kassel, Tabellenvorletzter, der aber mit frischem Selbstvertrauen nach dem lange ersehnten ersten Saisonsieg aus der Vorwoche gegen Stuttgart II ins Donaustadion gereist war. Dass das Kellerkind mit dem noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Ulm aber ein komplett anderes Kaliber vor der Brust hatte, bekamen die abstiegsbedrohten Kasseler mit voller Härte zu spüren. Vor rund 3500 Zuschauern machte der Primus kurzen Prozess mit den Gästen und siegte beinahe mühelos mit 3:0.

War die Anfangsphase sehr wild mit Chancen hüben wie drüben, übernahm der Primus mit fortschreitenden Spieldauer die Kontrolle über das Spielgeschehen. Folglich dauerte es auch nicht lange, bis sich die spielerische Überlegenheit der Hausherren in Toren auszahlte. Dass die Ulmer binnen zwei Zeigerumdrehungen aber gleich doppelt trafen, bedurfte kräftiger mithilfe der Gäste-Defensive. War Schlussmann Zunker bei Maiers Flachschuss zum 1:0 in der 24. Minute noch ohne Abwehrchance geblieben, machte es die sichtlich geschockte Gäste-Defensive den Hausherren wenige Sekunden aber viel zu einfach. In Begleitschutz fackelte Lucas Röser natürlich nicht lange und netzte ein zum 2:0. Kurz vor der Pause kam es dann knüppeldick für Kassel, als Schlussmann Zunker nach einer Notbremse die Rote Karte sah. In Unterzahl hatte es der Underdog in Folge natürlich ganz schwer. Ulm kontrollierte in den letzten Minuten und auch bis tief in die zweite Hälfte das Spielgeschehen, ließ Ball und Gegner laufen und machte in der 75. Minute durch Dulleck den Deckel drauf.

Astoria kontert Löbig-Hattrick

Zwei gänzlich verschiedene Halbzeiten bekamen die rund 250 Zuschauer im Dietmar-Hopp-Sportpark zu Gesicht. Dort standen sich der heimische FC-Astoria Walldorf und Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gegenüber. In Halbzeit eins sah es eigentlich nach einer klaren Angelegenheit für die Gäste aus. Quasi im Alleingang spielte Dreierpacker Löbig (3., 31., 43.) seiner Mannschaft ein bequemes Pausen-Polster heraus. Offenbar war jenes Polster jedoch zu bequem, agierten die Gäste nach dem Seitenwechsel phasenweise äußerst schläfrig. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff eröffnete Hauk mit seinem Anschlusstreffer zum 1:3 die Aufholjagd (51.). In den Schlussminuten sorgte Antlitz dann per Doppelpack (87., 89.) zum letztlich nicht ganz unverdienten 3:3-Endstand.

Für den FC 08 Homburg stand nach dem 1:4 gegen Ulm das nächste Spitzenspiel auf dem Progamm, diesmal ging es auswärts zum Tabellendritten TSV Steinbach Haiger, der unter seinem neuen Trainer Pascal Bieler bisher alle drei Ligaspiele gewinnen konnte. Ähnlich wie in der Vorwoche zeigte Homburg auch gegen Steinbach eine schwache erste Hälfte und lag durch die Tore von Eismann und Stock verdientermaßen mit 0:2 zurück. In Halbzeit zwei keimte bei den Gästen nach einem direkt verwandelten Freistoß von Gerezgiher in der 67. Minute noch einmal kurz Hoffnung auf. Als Gudra aber in der 81. Minute den alten Abstand wiederherstellte, war die Messe gelesen. In der Tabelle zieht Steinbach somit an Homburg vorbei und ist nun Ulms Verfolger Nummer eins.

Bei sechs Punkten Rückstand auf Platz eins war die U 23 des FSV Mainz 05 gegen die TSG Balingen zum Siegen verdammt, wenn sie weiter nach oben schauen wollte. Doch auch gegen die TSG sollte es am Samstagnachmittag nicht mit einem Dreier klappen. In einer ausgeglichenen Partie trennten sich beide Mannschaften leistungsgerecht mit 2:2. Nach nur vier Minuten hatte Rupil die Hausherren vom Punkt in Führung geschossen. Noch vor der Pause drehte Balingen die Partie durch die Tore von Vochatzer und Almeida Morais. Nach dem Seitenwechsel investierte Mainz wieder mehr in die Partie und kam nach rund einer Stunde zum Ausgleich.

Wertvolle Punkte im Abstiegskampf konnte derweil Aufsteiger Wormatia Worms im Heimspiel gegen den FSV Frankfurt sammeln. Beim knappen 1:0 gegen die Frankfurter erzielte Shehada in den Schlussminuten den einzigen Treffer des Tages und hievte seine Mannschaft in der Tabelle dadurch zunächst über den Strich.

Eine bittere Pille musste derweil Eintracht Trier im Aufsteiger-Duell mit dem SGV Freiberg hinnehmen. Ganz lange sah es nämlich danach aus, als würden die Hausherren die knappe 1:0-Führung - ein Reisig-Eigentor hatte die Eintracht nach 28 Minuten in front gebracht - irgendwie über die Zeit schaukeln. In der Nachspielzeit spielte Tomic jedoch den Partycrasher und sorgte für den 1:1-Endstand, ein Ergebnis, das wohl keinem der beiden Teams im Keller wirklich weiterhilft.