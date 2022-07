OFC-Geschäftsführer George: "Wir wollen die Leute begeistern"

Starker Kader, gute Testspiele - bei den Offenbacher Kickers ist die Euphorie vor dem Saisonstart enorm.

Matthias Georg sieht die Offenbacher Kickers für den Saisonstart gerüstet. Das Fazit der Vorbereitung fällt aus Sicht des Geschäftsführers "sehr gut" aus, "obwohl wir sehr intensiv gearbeitet haben, fast an der Grenze der Belastbarkeit". Georg ist sich dennoch sicher, dass das Team nach anstrengenden Wochen im DFB-Pokal-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf die nötige Frische haben wird, um dem Favoriten eventuell ein Bein zu stellen: "Wir wollen weiterkommen und die Leute begeistern. Aber noch wichtiger ist das erste Punktspiel in Worms."

Und die Zielsetzung ist klar: In der zehnten Regionalligasaison soll endlich der Aufstieg gelingen. Angesichts des erneuten Umbruchs bittet Georg aber um Geduld: "Wir werden nicht vom ersten Spieltag an alles in Grund und Boden rennen, haben ein neues System und müssen uns erst einspielen."

Die Vorbereitung verlief indes nahezu optimal, zumal es bis auf Torhüter Maximilian Engl, dem bei einer Drehbewegung im Training die Kniescheibe rausgesprungen war und der rund sechs Wochen ausfällt, keine schwereren Verletzungen gab. "Wir sind sehr gut durchgekommen", weiß Georg, der mit der Verpflichtung von Torhüter Michael Zadach (22, von FC Schalke 04 II) auf den Engl-Ausfall reagierte.

OFC kann eigenen Dauerkartenrekord knacken

Auch die Testspielbilanz der Kickers macht Mut. Die einzige Niederlage gab es gegen Erstligist 1. FC Köln (0:2), und selbst in dieser Partie war der OFC alles andere als chancenlos. Die Generalprobe gegen Ligarivale VfB Stuttgart II endete dank eines späten Tores von Rafael Garcia mit einem 1:0-Sieg. "Wir haben Dominanz ausgestrahlt, uns aber lange schwer damit getan, Torchancen zu erspielen", so der Geschäftsführer. Obwohl der OFC neunmal wechselte, gab es keinen Bruch im Spiel. Im Gegenteil. Die eingewechselten Akteure brachten neuen Schwung, vor allem Dejan Bozic und Christian Derflinger. "Es ist eine Qualität des Kaders, dass es keinen Leistungsverlust gibt, wenn wir von der Bank nachschieben."

Die Euphorie ist derweil - mal wieder - enorm. Der OFC ist auf dem besten Weg, den von ihm aufgestellten Dauerkartenrekord der Regionalliga Südwest (3700) zu knacken. Auch fürs Pokalspiel gegen Düsseldorf wurden bereits fast 14000 Tickets verkauft.

Nicht mehr dabei sein wird dann Florent Bojaj. Der noch bis 2023 gültige Vertrag des Offensivspielers wurde einvernehmlich aufgelöst. Man habe die Leistungen und Perspektiven analysiert, so Georg. Letztlich sei es auch eine Frage des Preis-Leistungs-Verhältnisses gewesen. Bojaj (75 Spiele, 10 Tore) passte nicht ins System, war aber ein Topverdiener. Ersatz ist nicht geplant. Stattdessen soll Talent Almin Mesanovic aufgebaut werden.