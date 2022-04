OFC-Coach Ristic: "Fokus auf nächsten Gegner beibehalten"

Am Mittwoch steht für Offenbach ein Nachholspiel in Bahlingen an. Mit einem Sieg können die Kickers im Aufstiegsrennen ordentlich Druck auf die Konkurrenten ausüben.

Nachdem die Mannschaft von Cheftrainer Sreto Ristic nach einer Flut an Coronafällen den Spiel- und Trainingsbetrieb wieder aufnehmen durfte, konnten die Offenbacher den VfR Aalen mit 2:0 besiegen. Diesen Schwung möchte die Mannschaft nun auch gegen den Bahlinger SC mitnehmen. Auf der Pressekonferenz vor dem Regionalligaspiel lobte Ristic den Zusammenhalt im Verein: "Seitdem ich hier bin, ist es außergewöhnlich. Es prasselt so viel auf uns sein, doch wir sind immer in der Lage, dagegen zu agieren."

Doch auch für den morgigen Gegner hatte der Trainer warme Worte parat: "Die letzten drei Spiele habe ich mir angeschaut. Gegen die beiden Topteams Homburg und Ulm, das ist schon sehr gut gewesen. Da hätten sie auch gewinnen können."

Für die englischen Wochen fordert Ristic von seiner Mannschaft, dass sie jeweils "den Fokus auf den nächsten Gegner beibehalten" soll. "Denn das ist das, was wir beeinflussen können. Es kann eine Menge passieren, aber das, was wir beeinflussen können, ist morgen Abend in Bahlingen."

Enges Aufstiegsrennen

Neben den Kickers kämpfen auch noch Ulm, Steinbach Haiger und Elversberg um den Aufstieg in die 3. Liga. Die vier Mannschaften trennen nur sieben Punkte. Mit Siegen aus den Nachholspielen können die Offenbacher auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken, und können gleichzeitig darauf hoffen, dass Elversberg am Dienstagabend Punkte in Balingen liegen lässt. In den letzten ausstehenden Partien treffen nur noch Ulm und Steinbach am 30. April in einem direkten Duell zweier Topteams aufeinander.

Tabelle der Regionalliga Südwest