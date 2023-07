Öztunali: Der Kampf um und gegen den Normalzustand

Der Transfer von Levin Öztunali ist kein gewöhnlicher Wechsel eines Spielers vom 1. FC Union zum Hamburger SV. Doch genau darum geht es den Protagonisten: Der Enkel von Uwe Seeler soll so normal wie möglich in der Heimat wirken können.

"Levin ist ein guter Junge und ein Hamburger Junge", sagt sein Trainer Tim Walter, "und er kann ja nichts dafür, dass Uwe sein Opa war." Der Ansatz hinter dieser Aussage ist klar: Der 27-Jährige soll als Fußballer und nicht als der Enkel des größten HSV-Idols aller Zeiten wahrgenommen werden.

Zurück zum Jugendverein

Er selbst verfolgt ebenfalls dieses Ziel: "Ich wusste natürlich, dass das Thema hier aufkommen würde. Mein Opa war eine Legende, er hat Unfassbares geleistet. Aber für mich war er immer ein normaler Opa. Ich konnte rübergehen, wenn ich wollte, er hatte immer ein offenes Ohr. Aber bei meinem Wechsel hat das keine entscheidende Rolle gespielt. Im Endeffekt bin ich hier, um erfolgreich Fußball zu spielen." Und natürlich auch, weil der HSV sein Jugendverein ist: "Es bestand immer Kontakt und für mich war auch klar, dass ich nochmal für diesen Verein spielen möchte."

Spielen ist ein zentrales Thema für den Offensivallrounder. In Berlin kam er in der abgelaufenen Spielzeit nur auf acht Einsatzminuten, verteilt auf zwei Partien. In 30 Spielen gehörte er gar nicht zum Kader der Köpenicker. "Es gibt manchmal Phasen im Fußball, in denen man nicht die große Rolle spielt", sagt er, "die muss man überstehen und versuchen, für sich selbst das Beste rauszuholen. Ich hatte ja auch Reize im Training. Aber natürlich sind Spielminuten etwas anderes."

"Ich habe keine Bedenken" - sondern Ambitionen

Große Anpassungsprobleme fürchtet der Heimkehrer dennoch nicht: "In der Vorbereitung habe ich die Zeit, wieder reinzukommen, ich denke, das reicht, um wieder genug Wettkampfpraxis zu kriegen. Ich habe keine Bedenken." Sondern klare Ambitionen. Persönlich. Und mit dem HSV. "Es geht darum, auf dem Platz zu stehen. Eine gute Saison wäre es, wenn wir am Ende einen Platz besser stehen als zuletzt und ich sehr viel Spielzeit hatte."

Dass der insgesamt von allen Beteiligten angestrebte Normalzustand ausgesetzt wäre, wenn Öztunalis Pläne aufgehen, weiß er natürlich. Der größte Traum von Seeler zu Lebzeiten war es, seinen HSV noch ein Mal in der Bundesliga zu sehen. Nachdem dieser unerfüllt blieb, könnte ausgerechnet sein Enkel beteiligt sein an der Wunscherfüllung. "Es wurde jetzt ein paar Jahre probiert", sagt Öztunali, "wenn ich jetzt mit dem HSV aufsteigen würde, wäre das natürlich sehr, sehr emotional."