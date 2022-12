Özil verteidigt Cristiano Ronaldo: "Was ist überraschend daran?"

Wollte er abreisen? Und was macht sein Betreuer in Katar? Seit seinem Joker-Einsatz gegen die Schweiz steht Cristiano Ronaldo mehr denn je im Fokus. Jetzt springt ihm Mesut Özil zur Seite.

"Lasst ihn in Ruhe", fordert Trainer Fernando Santos am Tag vor Portugals WM-Viertelfinale gegen Marokko (Samstag, 16 Uhr, LIVE! bei kicker) unmissverständlich und meinte natürlich seinen Kapitän Cristiano Ronaldo. Ungefähr gleichzeitig hatte Mesut Özil eine ganz ähnliche Botschaft.

Auch der deutsche Ex-Nationalspieler sprang seinem ehemaligen Teamkollegen bei Real Madrid zur Seite, der nicht erst seit seiner Degradierung im Achtelfinale gegen die Schweiz (6:1) in der Kritik steht, seitdem aber ganz besonders. Zuletzt hatte es gar Gerüchte gegeben, Cristiano Ronaldo habe abreisen wollen, nachdem er erstmals seit 2008 bei einem Turnier nicht für die Startelf vorgesehen war.

"Ich weiß wirklich nicht, woher diese ständige Negativität der Presse über Cristiano kommt", schrieb Özil am Freitagmittag bei Twitter. "Die Medien sind nur auf Klicks aus, die Experten, die selbst keine Karriere mehr haben, wollen mit seinem großen Namen Aufmerksamkeit erzeugen und versuchen, ihn schlecht aussehen zu lassen."

Özil: "Er wird für immer in seiner eigenen Kategorie bleiben"

Auch am Samstag droht Cristiano Ronaldo ein Platz auf der Bank. "Er wird bald 38 - was also ist überraschend daran, dass er nicht mehr 50 Tore pro Saison schießt?", so Özil weiter. "Jeder Fußballfan da draußen sollte froh darüber sein, dass man seinem Weltklasse-Fußball 20 Jahre zuschauen konnte."

Er glaube "nicht, dass es jemand aus der neuen Generation schaffen wird, seine Zahlen zu erreichen. Er wird für immer in seiner eigenen Kategorie bleiben", schließt der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler. Also: "Jeder sollte einem der größten Athleten der Sportgeschichte mehr Respekt zollen."

Santos dementierte am Freitag, dass Cristiano Ronaldo das Camp habe verlassen wollen. Und dass der Kapitän seinen persönlichen Betreuer in Katar dabei hat, was angeblich einzelne Spieler im portugiesischen Team stört, ist offenbar auch kein Problem. Das war schließlich bei früheren Turnieren nicht anders.