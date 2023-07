Özil-Vergleiche: Toptalent Güler wechselt zu Real Madrid

Real Madrid hat das nächste verheißungsvolle Talent verpflichtet. Der Türke Arda Güler (18) erinnert an den Ex-Madrilenen Mesut Özil.

Gehyptes Talent ja, Irrsinnssumme nein: Real Madrid hat sich Arda Güler gesichert, in dessen Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro verankert war. Dennoch hat der spanische Rekordmeister 20 Millionen gezahlt, um den ebenfalls interessierten Erzrivalen FC Barcelona auszustechen. Zusätzlich könnten bis zu zehn Millionen an Boni anfallen, Fenerbahce hat sich außerdem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent gesichert. Die Unterschrift des Teenagers, der von Fenerbahce aus Istanbul kommt, hat Gültigkeit bis 30. Juni 2029. Ein Sechsjahresvertrag.

Güler, 18 Jahre alt, gilt als größtes Talent des türkischen Fußballs der vergangenen Jahre. Der offensive Mittelfeldspieler, ein kreativer Techniker mit Torriecher, ruft bei einigen Erinnerungen an Mesut Özil hervor, der zwischen 2010 und 2013 im Real-Trikot zum Weltstar geworden war. Wie Özil bevorzugt der bislang viermalige türkische Nationalspieler (ein Tor) den linken Fuß.

Der Türke wird am Freitagmittag (12 Uhr) offiziell vorgestellt, wie Real in der offiziellen Vereinsmitteilung vermeldete.

Sahin schwärmt von Gülers Reife

In 35 Einsätzen in der abgelaufenen Saison sammelte Güler, der mit 16 Jahren im türkischen Oberhaus debütiert hatte, sechs Tore und sieben Vorlagen. Nun ist er 18 - zumindest auf dem Papier. "Das ist keiner, bei dem man sagen muss: den muss man erst heranführen. Nein, der ist schon so weit", schwärmte Landsmann Nuri Sahin in der "Süddeutschen Zeitung". Für Sahin, 2011/12 selbst bei Real Madrid, ist Güler "für sein Alter sehr weit, ein absoluter Führungsspieler". Bei Fenerbahce trug er bereits die Rückennummer 10.

Güler ist nicht das erste junge Talent, das Real in den vergangenen Jahren schon sehr früh und für eine noch relativ überschaubare Ablösesumme verpflichtet, um ihm anschließend auf höchstem Niveau Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Besonders mit den Brasilianern Vinicius Junior und Rodrygo haben die Königlichen beste Erfahrungen gemacht, mit Endrick steht der nächste Angreifer aus dem Land des Rekordweltmeisters in den Startlöchern.