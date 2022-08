Özcan kehrt zurück ins BVB-Teamtraining

Vor dem Bundesliga-Auftakt bei Bayer Leverkusen kann BVB-Trainer Edin Terzic zu Beginn der Trainingswoche einen Rückkehrer begrüßen: Salih Özcan mischt nach seiner Fußprellung wieder mit.

Nach dem gelungenen Auftakt im DFB-Pokal - beim Drittligisten 1860 München gewann Borussia Dortmund am Freitag mit 3:0 - startete für Borussia Dortmund am Montagvormittag die Trainingswoche vor dem Bundesliga-Start gegen Bayer Leverkusen. Dabei fehlten neben dem monatelang ausfallenden Sebastien Haller und dem am Muskel verletzten Niklas Süle auch Giovanni Reyna und Mateu bei der Arbeit auf dem Platz. Das Duo hatte nach langer Verletzungspause am Samstag beim 1:1 gegen Antalyaspor sein Comeback gefeiert und soll weiter behutsam für die Rückkehr in den regulären Spielbetrieb aufgebaut werden.

BVB-Trainer Edin Terzic durfte allerdings auch einen Rückkehrer begrüßen: Sommer-Neuzugang Salih Özcan, der sich in seiner ersten Trainingswoche in Dortmund eine hartnäckige Fußprellung zugezogen hatte und deshalb länger aussetzen musste, nahm am rund einstündigen Mannschaftstraining teil. Der Mittelfeldspieler, der vom 1. FC Köln zum BVB gewechselt war, könnte für das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erstmals eine Option für den Kader sein, mehr aber aufgrund des Trainingsrückstands noch nicht.

Perspektivisch allerdings drängt der aggressive, aber auch passstarke Abräumer in die Startelf, in der bei 1860 München Mahmoud Dahoud als Nebenmann von Jude Bellingham auf der Doppelsechs agierte. Terzic kann es nur recht sein, wenn der Konkurrenzdruck weiter anwächst - auch wenn es an den Leistungen seiner Spieler am vergangenen Freitag nur wenig zu bemängeln gab.