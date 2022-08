Özcan: Es muss nicht immer sexy sein

Salih Özcan hat ein Element ins Dortmunder Spiel gebracht, was in der Vergangenheit oft fehlte. Sein beeindruckendes Debüt-Comeback macht Lust auf mehr.

Eigentlich hatte Salih Özcan schon genug zu tun: Bei seinem Debüt für Borussia Dortmund in Berlin am vergangenen Wochenende dominierte er das Mittelfeldzentrum des Spiels, eroberte Bälle, lief Löcher zu, grätschte Gegner ab und bereitete ganz nebenbei noch den Siegtreffer mit einer zielgenauen Flanke auf Anthony Modeste vor. Und doch fand der frühere Kölner zwischenzeitlich auch noch Zeit, seinen Nebenmann Jude Bellingham mehrfach auf die richtige Position zu schubsen, wenn der Brite gegen den Ball seiner Meinung nach nicht richtig stand.

Kein Wunder, dass die Kräfte am Ende etwas nachließen und der Einfluss Özcans auf das Dortmunder Spiel gegen Ende etwas nachließ - zudem bekam er beim ersten Einsatz über 90 Minuten seit Mitte Mai leichte Rückenprobleme. Eine "hervorragende Leistung" attestierte ihm sein Trainer, zum Teil eben auch weil er "sich da durchgebissen hat", so Edin Terzic.

Neues Element im Dortmunder Spiel

Hart gegen sich, hart gegen andere: Der türkische Nationalspieler brachte ein Element ins Dortmunder Spiel, was in der Vergangenheit im Zentrum oft fehlte, Aggressivität und Hartnäckigkeit gegen den Ball, den unbedingten Willen, maximal Ball oder Gegner vorbeikommen zu lassen, aber nicht beide zusammen. "Wir haben sehr viel Kreativität und superviel Tempo im Kader, aber Salih ist ein Spieler, dem andere Dinge wichtig sind", findet Terzic: "Ihm ist es nicht wichtig, dass der Fußball sexy aussieht. Es geht bei ihm darum, die wichtigen Dinge auf dem Platz zu erledigen."

Und das sei der Grund gewesen, "warum wir ihn unbedingt dazugewinnen wollten", weil der 24-Jährige für die Mitspieler da sei und "ihnen den Rücken freihält, damit sie glänzen können". Wobei: Spielerisch hat Özcan ebenfalls Qualität, in der vergangenen Saison in Köln vereinte er häufig Ballgewinn und Spielaufbau in einem, so zum Beispiel beim Spiel gegen Dortmund im März, das die BVB-Verantwortlichen wohl endgültig überzeugte. Neben Pendler Jude Bellingham oder Stratege Mahmoud Dahoud ist der frühere deutsche U-21-Nationalspieler aber derjenige, der für die Absicherung sorgt.

Das beeindruckende Debüt-Comeback nach einer langwierigen Fußprellung soll ein Vorgeschmack dafür sein, was Özcan dem BVB geben kann. Terzic ist gespannt: "Wir hoffen, dass er noch stabiler und besser wird, dann wird er uns viel Spaß machen."