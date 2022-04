Özcan: Die weichen Faktoren sprechen für den FC

Bis 2023 läuft der Vertrag von Salih Özcan beim 1. FC Köln. Mit einer möglichen Verlängerung will sich der "Kölsche Jung" erst nach der Saison beschäftigen.

Die Leistungen der vergangenen Wochen - die ihn laut Trainer Steffen Baumgart zu einem aktuell "nicht zu ersetzenden" Spieler werden ließen - sorgen natürlich dafür, dass nun jeder wissen will, wann sich Salih Özcan mit dem 1. FC Köln über eine mögliche Zusammenarbeit jenseits des Vertragsendes 2023 unterhält. Und genau das interessiert Özcan aktuell nicht die Bohne. Sagt er. Andererseits: Was soll er auch sonst sagen?

Eine Entscheidung ist auf jeden Fall noch nicht gefallen und dies wird auch zeitnah nicht geschehen. "Es wird keine Entscheidung vor Saisonende geben. Ich habe es so kommuniziert, dass ich die Saison noch zu Ende spielen will und daher keinen Kopf für andere Sachen habe", teilte Özcan am Mittwoch mit. Und: "Die Verhandlungen laufen über den Berater. Ich will persönlich damit in Ruhe gelassen werden und die Saison so gut wie möglich absolvieren. Dann schauen wir weiter."

Bleibt Özcan in seiner Heimatstadt?

Wenn es so weit sei, wolle er zunächst das Gespräch mit Baumgart suchen und anschließend seine Entscheidung fällen. Welche Rolle der Trainer (der im Sommer darauf bestand, Özcan zu halten) spielt, macht diese Aussage des türkischen Nationalspielers deutlich: "Durch den Trainer ist diese Saison überhaupt so zustande gekommen. Er hat mir das Selbstvertrauen gegeben, deswegen werde ich mit ihm darüber reden."

Es sind möglicherweise vorrangig die weichen Faktoren, die für Köln sprechen. Özcan ist das, was man einen "echten kölschen Jung" nennt, geboren im Stadtteil Ehrenfeld, dort lebt er bis heute, dort wird er von den Jungs angehimmelt, die so werden wollen wie der Sohn türkischer Einwanderer: "Für sie bin ich gefühlt eine Identifikationsfigur." Ob er die auch für den Verein wird, steht in den Sternen.

Die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb könnte der Angelegenheit zusätzlichen Drive pro Köln geben. Doch auch hier kommt keine Prognose in Sachen Qualifikation von Özcan: "Bei uns im Team ist das überhaupt kein Gesprächsthema. Natürlich träumt jeder Spieler davon, international zu spielen. Die Jungs, die noch nicht beim FC waren, als der Verein international gespielt hat, wissen ja nicht, was auf einen zukommt." Doch aktuell liege der Fokus auf Mönchengladbach, dann will man den Blick von Spiel zu Spiel wenden, mit diesem Ziel: "Wir wollen die Saison zu einem guten Abschluss bringen."

Özcan vor dem Derby gegen Gladbach: "Wir werden auf eine eklige Truppe treffen"

Der Gegner vom Samstag ist ein alter Bekannter. Gegen die Borussia spielte er als Jugendlicher häufig, viermal auch als Profi, kein einziges Mal ging Salih Özcan als Verlierer vom Platz. "Ich hoffe, dass meine Serie gegen Gladbach hält und ich auch das fünfte Spiel gegen sie gewinnen werde. Ich freue mich sehr auf die Begegnung, das wird jeder Spieler genießen." Die Borussia sieht er "individuell stark besetzt", eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen dürfe. Er prophezeit: "Wir werden auf eine eklige Truppe treffen." Anders als gegen Mainz müsse man sofort "die nötige Intensität auf den Rasen bringen." Sollte dies nicht befolgt werden, droht Ungemach: "Wenn uns das nicht gelingt, wird es schwer, ein Bundesligaspiel zu gewinnen."

Anders als am vergangenen Samstag, als er wegen einer Erkrankung nicht von Beginn an spielen konnte, wird Özcan gegen Gladbach starten und gemeinsam mit Ellyes Skhiri die Doppelsechs bilden. Und versuchen, die Leistung zu bringen, die ihn in den vergangenen Wochen zu einem Unersetzlichen reifen ließen.