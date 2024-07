Özcan: "Das Wort Hexenkessel wird nicht ausreichen"

Die Türkei und die Niederlande stehen sich am Samstagabend im EM-Viertelfinale gegenüber. Salih Öczan erwartet stimmungstechnisch einen Karrierehöhepunkt. Zur Wolfsgruß-Diskussion äußert sich der BVB-Profi in einem Interview nicht wirklich - wohl aber zu Pfiffen gegen die gegnerische Hymne.

Türkei gegen die Niederlande. In Berlin. Es dürfte richtig laut werden im Olympiastadion. "Ich denke, das Wort Hexenkessel wird für die Atmosphäre nicht ausreichen", sagt Özcan in einem Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Unsere Fans werden Gas geben, aber auch die Holländer sorgen bekanntlich für eine super Stimmung. Für jeden, der auf dem Platz steht, dürfte das wohl stimmungstechnisch der bisherige Karrierehöhepunkt sein." Generell ist es für den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund "der Wahnsinn, was unsere Fans bisher veranstaltet haben". Sie "tragen uns durch das Turnier und machen die Spiele zu echten Heimspielen."

Erdogan auf Kurzbesuch beim Spiel in Berlin

Zusätzliche Brisanz hat das Viertelfinale durch die Sperre gegen Merih Demiral erhalten. Der Verteidiger, der im Achtelfinale beim 2:1 gegen Österreich mit zwei Treffern zum Matchwinner avancierte, wurde von der UEFA für zwei Spiele aus dem Verkehr gezogen, weil er beim Torjubel den umstrittenen Wolfsgruß gezeigt hatte. Eine Entscheidung, die in der Türkei und beim türkischen Fußballverband für Empörung sorgte. Türkische Fußball-Ultras riefen dazu auf, bei der Hymne im Olympiastadion den Wolfsgruß zu zeigen.

Dort wird am Samstag sogar der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im Stadion zugegen sein. Eigens für das Spiel legt er einen Kurzbesuch in Berlin ein, reist noch am Samstagabend wieder ab.

Generell sollte man dem Gegner immer Respekt zollen. Und dazu gehört es auch, bei der Hymne Respekt zu zeigen und nicht zu pfeifen. Salih Özcan über die Pfiffe türkischer Fans gegen die gegnerische Hymne

Özcan hält sich zur Debatte überaus bedeckt. "Natürlich registriert man die Diskussionen, aber ich kann Ihnen ganz klar sagen, dass wir Spieler das nicht zu sehr an uns ranlassen", meinte er im Interview nur. "Mehr will und kann ich dazu auch nicht sagen."

Klarer äußert sich Özcan hingegen hinsichtlich der Pfiffe bei der gegnerischen Hymne, für die türkische Fans während des Turniers kritisiert worden waren. "Generell sollte man dem Gegner immer Respekt zollen. Und dazu gehört es auch, bei der Hymne Respekt zu zeigen und nicht zu pfeifen", findet der 26-Jährige. "Ich bin aber klar davon überzeugt, dass die ganz große Mehrheit der Fans der gleichen Meinung ist."

"Wir wissen, dass wir wohl nicht so oft den Ball haben werden"

Über die Schwere der vor der Mannschaft liegenden Aufgabe macht sich Özcan keine Illusionen: "Das Spiel gegen Österreich war schon unser bisher schwierigstes Spiel, die Österreicher haben viel Qualität und uns leiden lassen. Und die Niederländer haben in der Summe noch einmal besser Einzelspieler", meint der gebürtige Kölner. "Wir wissen, dass wir wohl nicht so oft den Ball haben werden." Was nicht heißen soll, dass sich die Türken nur hinten reinstellen werden. "Ich kann versprechen: Wir werden uns nicht verstecken. Das können wir vor unseren wahnsinnigen Fans auch gar nicht."