Özcan-Absage aus Vorsichtsgründen

Die Meldung wirkte am späten Sonntagabend wie ein Schock für die Fans von Borussia Dortmund: Salih Özcan, so hieß es in einer Mitteilung des türkischen Verbands, habe die Teilnahme an den Länderspielen aufgrund eines Knochenödems absagen müssen. Eine neue Verletzung liegt allerdings nicht vor.

Erleichterung: Dortmunds Öczan ist nicht verletzt. IMAGO/Uwe Kraft