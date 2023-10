Österreichs U 21 peilt Sieg gegen Slowenien an

Im dritten Spiel der U-21-EM-Qualifikation trifft Österreich auswärts auf Slowenien. Von der missglückten Generalprobe gegen Norwegen will sich die Mannschaft von Werner Gregoritsch nicht aus der Bahn werfen lassen.

Gegen Slowenien wollen es Demir und Co. besser machen als gegen Norwegen. GEPA pictures

Österreichs U-21-Nationalteam brennt auf das EM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien (Dienstag, 18 Uhr, LIVE! bei kicker). Nachdem man beim freundschaftlichen Test am vergangenen Donnerstag gegen Norwegen nach einer 1:0-Führung noch eine Niederlage kassierte, will es die Mannschaft von Werner Gregoritsch gegen den kommenden Gegner besser machen. "Enttäuschung war im ersten Moment natürlich schon spürbar, aber vielleicht war es ein Dämpfer zur richtigen Zeit, um vor dem Slowenien-Match die Sinne noch einmal zu schärfen", versucht Co-Trainer Andreas Gahleitner auch etwas Positives aus der 1:2-Niederlage gegen Norwegen zu ziehen, und meint weiter: "Die Slowenen sind ein Team, das ganz genau weiß, was sie können. Sie riskieren nicht viel, aber haben schon die Qualität, um uns vor Probleme zu stellen. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass wir, wenn wir unsere Stärken durchziehen, erfolgreich sein werden."

Ein Sieg gegen Slowenien wäre wichtig, will man nicht früh in der Qualifikation ins Hintertreffen geraten. Zum Auftakt kamen die Österreicher auswärts gegen Zypern nicht über ein Unentschieden hinaus, im zweiten Spiel folgte der erwartete Heimsieg gegen Bosnien-Herzegowina. Damit liegen Demir und Co. aktuell mit vier Punkten auf Platz drei hinter Slowenien (drei Spiele, sechs Punkte) und Frankreich (zwei Spiele, sechs Punkte).

"Wir brennen alle auf diese Partie. Ich glaube, dass es ein spannendes Spiel wird und die Slowenen schon mit Selbstbewusstsein in das Spiel gehen. Aber auch wir lassen uns von dieser Niederlage gegen Norwegen nicht aus der Bahn werfen. Wir wissen um die Qualität, die wir haben. Wenn wir so auftreten wie in den Spielen vor Norwegen, werden wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen", ist sich Slowenien-Legionär Pascal Estrada sicher.

Kameri wieder fit

Mit dabei wird auch wieder Dijon Kameri sein. Der Salzburger musste die Partie gegen Norwegen aufgrund einer Erkältung auslassen, meldete sich aber rechtzeitig für das EM-Qualifikationsspiel wieder fit. "Ich freue mich schon sehr auf das Spiel. Ein Quali-Match ist immer etwas Besonderes. Wir müssen mutig auftreten, müssen mit Spaß Fußball spielen, dann bin ich überzeugt, dass wir gewinnen", so der 19-Jährige. Auch er ist von der Stärke seines Teams überzeugt: "Wir kennen die Situation, aber das beeinflusst uns nicht. Wir haben ein richtig starkes Team und werden das in Slowenien auch beweisen."

Ob Kameri auch in der Startaufstellung zu finden sein wird, steht noch nicht fest. Eine Personalie ist vor dem Match aber schon geklärt - Nikolas Polster wird wieder das Tor der Österreicher hüten. "Nik hat seine Sache in den ersten beiden Quali-Spielen ausgezeichnet gemacht. Es war abgesprochen, dass im Test gegen Norwegen Elias und Simon ihre Chance bekommen, Spielpraxis sammeln und sich beweisen", so Tormann-Trainer Raimund Hedl.

An der U-21-EM 2025 nehmen neben dem Gastgeber Slowakei die neun Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten teil. Die übrigen sechs Zweitplatzierten spielen in einem Play-off um die restlichen drei Plätze.