Österreichs U-19-Frauen beenden EM-Quali-Turnier ungeschlagen

Durch einen 2:1-Erfolg gegen Dänemark hat sich das österreichische U-19-Nationalteam der Frauen in der ersten Runde der EM-Qualifikation den Gruppensieg gesichert.

Österreichs U-19-Frauenteam hat die erste Runde der EM-Qualifikation ungeschlagen absolviert. Das ÖFB-Team gewann am Dienstag beim Heimturnier in Wr. Neustadt gegen Dänemark das Duell um den Gruppensieg mit 2:1 (0:0) und holte sich ohne Punkteverlust den Sieg in der Gruppe A3. Österreich und Dänemark waren bereits davor als die zwei Aufsteiger in die Eliterunde festgestanden.

Die Auswahl von Hannes Spilka ging gegen Dänemark dank eines Doppelpacks von Valentina Mädl (66., 78.) mit 2:0 in Führung, die Däninnen schafften durch Johanna Sörensen (80.) nur noch den Anschlusstreffer.

Die Eliterunde der EM-Qualifikation wird im März ausgetragen, die Endrunde steigt im Juli 2024 in Litauen.