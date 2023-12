Österreichs Top-Torschützen des Jahres 2023

6. Marco Grüll (14 Tore, SK Rapid)

Die Formsteigerung des Rapid-Linksaußen in der Herbstsaison lässt sich deutlich an seiner Torausbeute ablesen: Im ersten Halbjahr traf der Bremen-Wunschspieler nur zweimal, im Herbst war er zwölfmal erfolgreich - fünfmal in der Liga, fünfmal im Cup und zweimal in der Conference-League-Quali. GEPA pictures