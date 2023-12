Österreichs Stolz der Nation(s League)

Celina Degen (4 Spiele, 352 Min.)

In den ersten vier Spielen war die Grazerin in Diensten des 1. FC Köln eine Bank in der ÖFB-Verteidigung. Beim 0:3 in Frankreich fehlte sie gelbgesperrt und musste dann auch gegen Norwegen Virginia Kirchberger den Vortritt lassen. GEPA pictures