Österreichs Frauen plagen vor EM-Qualifikationsspielen Verletzungssorgen

Beim Länderspiel-Doppel gegen Polen und Deutschland muss Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann auf einige Spielerinnen verzichten.

Österreichs Frauen-Nationalteam wird vor den abschließenden EM-Qualifikationspartien am Freitag in Altach gegen Polen und am darauffolgenden Dienstag in Hannover gegen Deutschland von Verletzungssorgen geplagt. So reiste etwa Sarah Zadrazil wegen einer Fußverletzung zumindest vorerst nicht ins Camp nach Schruns. Ob die Bayern-Legionärin in den beiden Spielen eingesetzt werden kann, entscheidet sich wohl am Mittwoch.

Definitiv passen müssen Chiara D'Angelo (Fußverletzung) sowie Köln-Torfrau Jasmin Pal (Rückenbeschwerden), die im jüngsten Auswärtsspiel in Island zum Einsatz gekommen ist. Für Pal nominierte Teamchefin Irene Fuhrmann Torfrau Isabella Kresche nach, Michela Croatto (RB Leipzig) ersetzt die verletzte D'Angelo. Ebenfalls nachnominiert und erstmals im ÖFB-Aufgebot steht Carina Brunold (SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies), zudem rücken auch Valentina Kröll (SGS Essen) und Yvonne Weilharter (FK Austria Wien) in den Kader.