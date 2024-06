Österreichs EURO-Chancen: Der Versuch einer Einordnung

Viertelfinale, Semifinale, sogar vom Finale ist die Rede, wenn es um die Chancen Östereichs bei der EURO 2024 in Deutschland geht. Ist der bereits an Euphorie grenzende Optimismus wirklich angebracht? Eine kommentierende Analyse von kicker-Österreich-Reporter Horst Hötsch.

Letztens fragte der "Guardian" seine Redakteure, wer das Überraschungsteam der EURO werden könnte. "Österreich", gaben drei seiner profiliertesten Fußball-Journalisten zur Antwort. "Vielleicht nicht das heißeste Team, das man sich im Semifinale vorstellen kann, aber die sind wirklich gut", befand Sportchef Barney Ronay, der immerhin 2018 als "Fußball-Autor des Jahres" und 2020 als "Fußball-Journalist des Jahres" ausgezeichnet wurde. Kollege Jacob Steinberg entschied sich für "Rangnicks österreichische Pressing-Dämonen" und Jonathan Wilson, der Taktik-Guru unter Englands Journalisten und Autor von "Inverting the Pyramid - The History of Football Tactics" begründete seine Wahl so: „Österreich hat sich unter Ralf Rangick dramatisch entwickelt und war wirklich außergewöhnlich, als es im März die Türken paniert hat."

Das sind mehr als nur die üblichen netten Worte, vor allem aber Zeichen dafür, dass Österreichs Entwicklung unter Ralf Rangnick auch international nicht unbemerkt blieb. Aber wie gut ist das ÖFB-Team wirklich. Sollen wir mitjubeln mit den Enthusiasten, unter denen sich durchaus auch Leute vom Fach befinden, die uns schon im Finale sehen? Darf man der Euphorie der Experten, Kolumnisten und Kommentatoren rund um das Team ohne Alaba, den Schlagers und Kalajdzic trauen oder ist sie nur aufgesetzt, um das für alle so einträgliche Produkt bestmöglich zu verkaufen?

Die Top-5-Dichte

Versuchen wir eine Einordnung anhand des Spieler-Kaders, den Ralf Rangnick mit nach Deutschland genommen hat und setzen ihn in Relation zu den 23 übrigen Teams der EM-Endrunde. 16 von Rangnicks 26 Auserwählten verdienen ihre Brötchen (oder mittlerweile eher Goldsteaks) in einer der Top-5-Ligen Europas. Die Zahl kann sich sehen lassen, wird aber von zehn Teilnehmern noch übertroffen. Naturgemäß von den fünf Top-Nationen selbst. Italien, Deutschland und England haben je 26 Stars aus den Elite-Ligen an Bord, Spanien (25) und Frankreich (24) haben das Kontingent nicht ganz ausgeschöpft. Von den übrigen Nationen sind die Schweiz (21), Niederlande (19), Belgien (18), Portugal (18) und Dänemark (17) noch besser bestückt als das ÖFB-Team. Was Sorgen bereitet: Frankreich und die Niederlande sind Gruppengegner Österreichs. Und Polen, der Vierte im Bunde, bringt mit 14 Top-Ligisten auch noch mehr als die für eine starke Mannschaft benötigten elf zusammen.

Gut, möge man einwenden, bei einem Klub aus einer Top-Liga unter Vertrag zu stehen, heißt ja noch nicht, dass man dort auch zum Einsatz gekommen ist. Richtig. Deshalb hat der "kicker" auch die Einsatz-Statistiken aller 347 Spieler aus den fünf stärksten Ligen gecheckt. Das Ergebnis: 414 Spiele haben die 16 "Elite-Kicker" Rangnicks in den Beinen, das reicht nicht für eine Platzverbesserung. Von den Top-Nationen sind es Italien (809 Spiele) und Deutschland (805), die das EM-Feld anführen, Spanien (772), England (772) und mit Respektabstand Frankreich (596) folgen dahinter. Ganz am Ende des Feldes ist übrigens EM-Neuling Georgien zu finden. Seine drei Spieler aus den großen Ligen haben es auf 91 Einsätze gebracht, Rumäniens Quintett kommt auch nur auf 92 Spiele.

Die Titelträger

Aber vielleicht geht es ja auch unter den Qualitäts-Kickern nicht um Quantität, sondern eben um Qualität. Wieviele Titel haben die Spieler in der abgelaufenen Saison denn errungen? Da schaut es für Österreich im Vergleich gar nicht gut aus. Ohne den verletzten Alaba waren ein Meistertitel in Italien (jeder weiß, wieviel Marko Arnautovic dazu beigetragen hat), ein Double in Österreich (Alex Prass) und je ein Cupsieg in der Niederlande (Gernot Trauner) und in Belgien (Heinz Lindner auf der Ersatzbank) die ganze Ausbeute. Zum Vergleich: Frankreich, der Gegner vom Montag, stellt vier Champions-League-Sieger und spanische Meister, vier französische Doublegewinner, zwei italienische Meister und einen italienischen Cupsieger. Die Holländer können mit zwei heimischen Meistern, zwei Meistern aus Italien, einem Doublegewinner aus Deutschland, einem Meister aus England und zwei Cupsiegern aus der Heimat aufwarten. Titelverteidiger Italien ist mit fünf Meistern der Serie A, vier Coppa-Siegern, einem Europa-League-Sieger und einem Doublegewinner aus Frankreich bestückt. Die meisten Meister stellt im übrigen Georgien - Willy Sagnol hat je einen Titelträger aus Österreich, Georgien, Aserbaidschan, dem Iran, der Ukraine un der Slowakei dabei. Aus Zypern sogar zwei.

Die Tore

Ja, aber am Ende zählen doch nur die Tore. Deshalb haben wir auch diese gezählt: 39 waren es, die Arnautovic, Gregoritsch & Co. in den Top-Ligen erzielt haben. Sie reichen im EURO-Ranking nur noch für Platz 13. Die größte Angriffswucht hat demnach Gareth Southgate im England-Kader, wenn er sie denn richtig einzusetzen weiß. Die Offensive rund um Europas Torschützenkönig Harry Kane hat für (fast unglaubliche) 197 Saisontore gesorgt. Julian Nagelsmann hat 66 Tore weniger im Aufgebot, verfügt damit aber immer noch über die zweitbeste Offenisvkraft. Frankreich und Spanien kommen auf 114 bzw. 112 Tore, vom „Rest Europas" kann ausgerechnet wieder Österreichs Gruppengegner Niederlande mit 83 Toren den Bestwert vorweisen. Allzu viele Tore sollte man sich vielleicht nicht von Rumänien erwarten, das in den Top-Ligen genau zweimal anschrieb.

Insgesamt sind unter den 622 EM-Spielern übrigens nur sieben (Erstliga-)Torschützenkönige zu finden: Der Ex-Mattersburger Barnabas Varga (Ungarn), Lawrence Shankland (Schottland), der Engländer Harry Kane (Deutschland), Cristiano Ronaldo (Saudi Arabien) und (zu Österreichs besonderer Freude) der Franzose Kilian Mbappé. Die Ukraine stellt mit dem heimischen Top-Torjäger Vladyslav Vanat und dem spanischen "pichichi" Artem Dovbyk als einziges Land sogar zwei Torschützenkönige.

Achtelfinale, oder?

Und wenn es nach den Einschätzungen eines einschlägigem Transferportals geht, rangieren Rangnicks Mannen auch mit einem Marktwert von 235,5 Millionen Euro nur auf Platz 14. Aus all den Zahlen ließe sich ableiten: Österreich gehört zu den Top-16-Nationen der EURO, ein Platz im Achtelfinale wäre demnach angemessen. Mehr aber auch nicht. Alles, was darüber hinausgeht, müsste man der Kunst von Ralf Rangnick zuschreiben.

Aber auch vor einer Enttäuschung ist Österreich trotz des in den vergangenen zwei Jahren zweifellos gehobenen Leistungsstandards nicht ganz gefeit. Denn wie meint David Hytner vom "Guardian": "Es wird interessant sein, Ralf Rangnicks Österreichern zuzusehen, aber ich mache mir Sorgen wegen ihrer Auslosung. Deshalb sind mein Überraschungstipp die Türken." Die wären nach dem 1:6 in Wien allerdings eine Überraschung.