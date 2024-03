Österreichs dritter EM-Gruppengegner heißt Polen

Das österreichische Nationalteam wird bei der Europameisterschaft auch auf Polen treffen. Das steht seit Dienstabend fest. Die Polen setzten sich im Play-off-Finale gegen Wales durch. Das Spiel gegen die Polen wird das zweite Gruppenspiel der Österreicher sein und am 21. Juni in Berlin stattfinden.

Nun ist es fix! Das österreichische Nationalteam kennt seit Dienstagabend auch den dritten Gruppengegner. Neben Frankreich und den Niederlanden bekommt es die rot-weiß-rote Auswahl auch mit Polen zu tun. Die Polen setzten sich im Play-off-Finale gegen Wales durch. Die beiden Teams lieferten sich über 120 Minuten einen harten Fight, auf beiden Seiten fehlte aber die Durchschlagskraft. Erst im Elfmeterschießen entschieden die Polen das Duell für sich.

Das Spiel gegen Polen wird das zweite Gruppenspiel der Rangnick-Elf sein und am 21. Juni im Berliner Olympiastadion stattfinden. Zuvor steigen die Österreicher am 17. Juni in Düsseldorf gegen Frankreich ins Turnier ein. Am letzten Spieltag der Gruppe D trifft man am 25. Juni in Berlin auf die Niederlande.