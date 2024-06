Österreichische Nationalspielerin verlässt Frisch Auf Göppingen Richtung Ungarn

Trotz Aufstieg in die 1. Bundesliga muss Frisch Auf Göppingen einen Abgang hinnehmen. Eine 23-jährige Österreicherin wechselt in die erste ungarische Liga.

Nach 18 Einsätzen in der laufenden Saison wechselt die Rechte Rückraumspielerin Klara Schlegel in die erste ungarische Liga und schließt sich dort TAPPE-Békéscsabai Elore NKSE an. Mit Frisch Auf Göppingen schaffte die 23-jährige den Aufstieg in die Bundesliga, wird die Süddeutschen auf diesem Weg aber nicht mehr begleiten.

Ihre Qualitäten, die Schlegel mit 33 Toren und 12 Assists auch in der letzten Saison unter Beweis stellte, zeigt die österreichische Nationalspielerin demnach fortan in Ungarn. Békéscsabai erreichte in der vergangenen Spielzeit den 12. Platz und erreichte somit das Minimalziel Klassenerhalt. Schlegel hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

"Ich habe einen guten Eindruck vom Verein und dem Umfeld. Wir wollen uns in der Tabelle weiter nach oben verbessern. Das oberste Ziel bleibt aber der Klassenerhalt", erklärte Klara Schlegel dem Österreichischen Handballverband in einer Pressemeldung.

Weiter sagte sie: "Ich denke, dass ich gute Chancen habe viel Spielpraxis zu bekommen, Verantwortung zu übernehmen und mich zu entwickeln. Von mir wird natürlich Leistung erwartet. Ich möchte meine Stärken im Innenblock in der Deckung und im Angriff mit meinen Würfen aus dem Rückraum aufs Feld bringen."

Mit der Heim-Europameisterschaft in Österreicch Ende des Jahres hat sie zusätzlich ein großes Ziel vor Augen: "Ich möchte mich möglichst gut und optimal auf die Heim-EURO vorbereiten. In den vergangenen Jahren habe ich aufgrund von Verletzungen wenig Spielpraxis gehabt. Da gilt es für mich jetzt möglichst viel zu spielen und möglichst gute Erfahrungen zu sammeln."