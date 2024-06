Österreichische Meisterschaft im dritten Finalspiel nach Verlängerung entschieden

Ein spannendes drittes Finalspiel endete am vergangenen Mittwochabend (5. Juni) erst in der Verlängerung. In der entscheidenden Partie um die österreichische Meisterschaft sicherte sich Alpla HC Hard mit einem Siebenmeter kurz vor Ende der regulären Spielzeit die Verlängerung. Am Ende setzte sich der HC Linz AG hauchdünn mit 31:30 durch und feierte den ersten Meistertitel seit 1996.

Nach einer 26:32-Auswärtsniederlage im ersten Finalspiel erkämpften sich der HC Linz AG am vergangenen Freitag (31. Mai) mit einem 36:28-Heimsieg ein drittes Finalspiel in der "Best of Three"-Serie, welches am Mittwochabend in der restlos ausverkauften Sporthalle am See in Hard angepfiffen wurde. Nach zwei deutlichen Spielen entpuppte sich die entscheidende Partie dabei zu einem wahren Krimi.

Durch wechselnde Führungen konnte sich zunächst keines der beiden Teams absetzen. Erst in der Schlussphase drehten die Linzer nochmals auf und konnten sich dank zweier starker Paraden von Torwart Florian Kaiper mit einem 4:0-Lauf eine 16:13-Halbzeitführung sichern.

Nach Wiederanpfiff sah das Publikum ein ähnliches Bild, Alpla HC Hard gelang es zunächst nicht, die Führung zu verkürzen und die Gäste erhöhten den Vorsprung auf vier Tore. Ab der 40. Minute begannen die Hausherren dann allerdings mit einer Aufholjagd und kamen Tor um Tor heran (21:22, 45.).

Beim 25:26 in der 58. Minute parierte Golub Doknic einen Siebenmeter für Alpla HC Hard und Kapitän Dominik Schmid erzielte mit seinem achten Treffer des Abends eine Minute vor Abpfiff den Ausgleichstreffer (26:26). Der HC Linz konnte zwar noch einmal vorlegen, doch 20 Sekunden vor dem Ende verwandelte Ante Tokic einen Strafwurf zum 27:27. Es hieß also: Verlängerung.

Auch in der Nachspielzeit ging es dramatisch weiter: Alpla HC Hard drehte die Partie und ging zunächst mit zwei Toren in Führung (29:27, 63.). Die Linzer glichen jedoch kurz vor Ende der ersten Verlängerung wieder aus, gingen erneut in Führung und konnten nach einem hauchdünnen 31:30-Sieg den ersten Meistertitel nach 28 Jahren feiern.

"Es war klar, dass das heute ein Fight wird. Geil, dass es in die Verlängerung ging. Wir haben zum Glück in der zweiten Verlängerungshälfte ganz wichtige Tore nach vorne gemacht und am Ende geht es darum, wer den Ball länger halten kann. Ich bin einfach so glücklich, dass wir das heute hier gewonnen haben. Das wird eine geile Rückfahrt", freute sich Torwart Florian Kaiper vom HC Linz AG.

Hard-Spieler Nico Schnabl kommentierte nach Abpfiff: "Es ist eine unglaubliche Leere in mir, mehr gibt es da nicht zu sagen. Intensiv war es auf jeden Fall, es war uns allen klar, dass das heute ein Kampf wird. Wir haben heute gekämpft, aber wir haben leider am Schluss einen Fehler mehr gemacht."

Sein Mitspieler und Kapitän Dominik Schmid ergänzte: "Unser Ziel war es, dass wir alles auf die Platte hauen, mit Mut spielen, nach vorne spielen und das heute einfach nochmals genießen zusammen. Ich glaube, das haben wir gemacht und dann kann man sich am Ende auch nicht viel vorwerfen. Wir haben es am Ende so knapp nicht geschafft, den Meistertitel zu holen. Nichtsdestotrotz haben wir eine gute Saison gespielt und sind verdient im Finale gestanden. Mit ein bisschen Abstand können wir das sicher ein bisschen mehr genießen, aber jetzt überwiegt natürlich die Enttäuschung über die Niederlage."

"Zum Glück bin ich aber auch schon lange genug im Geschäft, dass ich das aber auch ein bisschen relativieren kann, wenn man alles gibt. Das ist im Sport so, es muss einen Sieger geben. Heute war einfach Linz die glücklichere Mannschaft am Ende. So ein Abschluss ist natürlich schade, aber ich blicke trotzdem positiv auf die Saison zurück. Ich habe mich von der Halle und den Fans richtig anstecken lassen und sie haben uns gepusht und getragen. So eine Kulisse sucht seinesgleichen in ganz Österreich. Es war einfach ein Finale würdig", kann Schmid trotz der Finalniederlage auch etwas Positives aus der Saison mitnehmen.